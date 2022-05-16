金世正髮箍造型好俏麗　備齊素色款百搭

▲金世正長髮造型搭配大蝴蝶結髮飾，甜美可愛。（圖／clean_0828）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星金世正因演出韓劇《社內相親》女主角「申夏莉」爆紅，與男主角安孝燮被稱為「夏泰CP」，她的高人氣從戲裡延伸至戲外，私服穿搭成為女孩們的參考範本，從她近期的短髮造型，洩露髮箍是她不可缺少的亮眼配件，她的搭配祕訣是必須與服裝其中一個顏色呼應，才有畫龍點睛的效果。

▲金世正戴上丹寧髮箍展現俏麗的一面。（圖／clean_0828）





▲金世正的髮箍顏色必定呼應服裝的色調。（圖／clean_0828）

過往金世正長髮造型多變，曾嘗試浪漫波浪捲髮、學生妹風格髮辮等，也曾戴上甜美風格的大蝴蝶髮飾，流露少女氣息；而變身為短髮妹後，她備齊各種顏色的寬窄版素色髮箍，與不同服裝色系完美搭配，加上精修的瀏海，輕鬆展現活潑俏麗的一面。

▲亞歷山卓綠色簡約絲綢細髮箍，4400元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）即備有不少好質感的素色髮箍，以「異域探險」系列為例，運用絲綢製作簡約髮箍，另有能一物多變的絲綢多造型髮帶，不僅可作為髮束綁髮，亦可轉換為蝴蝶結髮箍造型，相當實用。

▲亞歷山卓簡約絲綢多造型髮帶，可綁成髮箍狀或繫成浪漫髮帶，8200元。

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