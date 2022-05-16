加薪、升職卻總是輪不到我？7個細節決定你的收入

記者李薇／台北報導

每個人都希望自己在工作上有所表現，可以讓自己升職加薪，但是詳細要掌握什麼樣的方式，來提高自我或是團隊價值，需要擁有一些特質、以及技巧方式，才能全面提升成公司要的人才；以下就盤點7個絕對你收入的細節，只要具備了，就不難獲得自己想要的。

＃思考

要想像自己是一個成功者或是站在公司高層的角度，來思考問題的癥結點，拒絕人云亦云的看法，擁有獨立思考的獨特見解。

＃交際

善於結交各種類型的朋友，才會有更多的機運到來，首先要懂得學會傾聽，接著才是表達，透過這樣的方式讓自己人際關係更加廣泛。

＃自控

學會控制自己的情緒、慾望跟缺點，在職場上大家看得是你做事的能力，而不是情緒的表達，所以面對不順心的事情，必須要學會控制自己的態度跟情緒，避免衝突，影響到能力的展現。

＃形象

在這個以貌取人的社會，不能說很多事情都是要外在，但沒有外在條件，甚至連入門門票都沒有，因此建議要花點時間學會打理自己。

＃結果

在職場社會中，經常都是結果論導向，不管你做了多少辛苦、加了多少班，在期限之內完成工作，才是最重要、被賞識的關鍵。

＃價值

很多時候不是老闆決定給你多少薪水，而是你的自身價值決定了可以拿多少薪水，因此先提升自我的價值，再來討論薪水，會是比較實際的層面。

＃方向

對於自我價值的提升，需要一定的方向來幫助你完成，因此確定自己的方向跟未來努力的目標很重要。