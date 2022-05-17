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痘疤比痘痘更難搞！皮膚科醫師教「正確去痘印」護理4重點

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▲▼皮膚科醫師教正確祛痘印秘訣。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲皮膚科醫師教正確改善痘印4要點。（圖／翻攝IG@abib.official、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

不少人即使過了青春期，也常有長痘困擾，而比起反覆長痘痘，更令人頭痛的絕對是長痘、擠痘痘後留下的暗沈、痘疤、甚至是凹凸不平的痘坑，讓整張臉變成小花蓮。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就特別分享一套正確祛痘印的護理流程要點，從痘痘剛消的第一時間就要開始做，讓你有效去痘印，預防痘疤生成。

首先，李醫師表示，痘印分為紅色痘印和黑色痘印，紅色痘印只要有耐心護理，會隨著炎症的消退自然改善，但色素沈澱的黑色痘印一旦出現就不容易消除。因此，痘印期的護理要點，第一步是加速皮膚週期，第二步是舒緩護理，第三步是美白管理。

▲▼皮膚科醫師教正確祛痘印秘訣。（圖／翻攝IG,小紅書）

1.留印初期：水楊酸角質管理

李醫師提醒，預防留下痘印的第一步是角質管理，建議可使用水楊酸棉片，剪成適當大小，在痘印部位濕敷3分鐘，適當的去角質，加速皮膚更新，幫助痘印快速恢復，也會讓後續的保養品更好吸收。

▲▼皮膚科醫師教正確祛痘印秘訣。（圖／翻攝IG,小紅書）

2.紅色痘印期：舒緩精華＋防曬

痘印產生後，紅色、黑色痘印要分別護理。其中，紅色痘印要做好舒緩護理，可使用有舒緩功能的精華，局部疊塗2次並讓精華充分吸收，幫助紅痘印快速恢復。做好舒緩保養的同時，防曬也非常重要，出門要注意做好硬防曬，如果無法做到硬防曬，就必須塗上防曬霜，避免痘印進一步色素沈澱。

▲▼皮膚科醫師教正確祛痘印秘訣。（圖／翻攝IG,小紅書）

3.黑色痘印期：用美白產品淡化

黑色痘印要做美白舒緩護理，李醫師提醒這一步很重要，有沒有做護理會讓黑色痘印的恢復時間差很多，黑色素一旦在臉上扒牢了，就很難退去。可用美白淡斑精華來改善色沈、提亮膚色，使用時可以先塗抹全臉，再在痘印局部疊加塗抹，並等到充分吸收，可已帶到唇周等容易暗沉的部位，最後再以保濕乳霜收尾。

▲▼皮膚科醫師教正確祛痘印秘訣。（圖／翻攝IG,小紅書）

4.痘坑時期：及時用軟膏預防

長痘痘時如果隨意亂摳亂擠，加上皮膚長期發炎，就容易產生凹凸不平的痘坑痘疤，到了這個階段，就醫也很難完全解決，所以要盡量避免、預防。李醫師建議，擠痘痘3天後可以開始塗除疤痕軟膏，以輕輕打圈的方式讓藥膏充分吸收。

最後，李醫師也提醒，前期預防永遠比後期改善更好處理，效果也更好，一定要正確的護理痘痘，並堅持做好防曬，減少留下痘印痘疤的機會。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 痘疤, 痘印, 痘坑, 暗沈, 改善, 預防, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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