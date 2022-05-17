IU低調捐款慶生！寵粉無極限戴「粉色假髮」搞笑　扮醜也超可愛

記者王則絲／台北報導

韓女星IU（李知恩）於本月16日迎來29歲生日，除了照慣例低調捐出鉅款之外，寵粉出名的IU還預錄了一段影片在這天放送，作為給Uaena（IU粉絲）的驚喜，只見IU穿著私下喜歡的Y2K風格休閒服裝，在拍貼機店裡瘋狂拍照，甚至不計形象戴上卡通人物般的「粉色假髮」搞笑，醜醜的道具戴在IU頭上卻是穩穩的撐起來，粉絲狂讚：「IU太可愛了！」

一向低調行善的IU被粉絲們稱之為「人間天使」，今年生日依照慣例，再次透過自己與粉絲的名義，向未婚媽媽協會、聽障兒童、青少年手術治療、單親家庭的慈善組織，捐出總額達2.1億韓元的鉅款，約487萬台幣。

▲IU的慶生影片造型。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

慶生這天IU穿著TheOne Product的天鵝愛心T恤搭配條紋外套，手繪感的塗鴉與貼身設計頗有Y2K風格的韻味，只見IU的狀態非常好，白皙肌膚零瑕疵，臉蛋與10年前幾乎無異，體態也相當勻稱。

▲IU與團隊們的可愛裝扮。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

在拍貼機照相館中，IU與身旁的團隊人員們玩了起來，先是戴上泰迪熊耳朵的髮箍進行4連拍，接著不計形象的挑了一頂「粉色假髮」來扮醜，漫畫風的頭套簡直就是來搞笑的，還加碼戴了一副老奶奶眼鏡，荒謬的造型戴在IU的身上反而穩穩地被撐起來了，被粉絲們大讚：「IU太可愛了」、「萌萌的，太喜歡了」、「太搞笑了好可愛。」

▲IU戴「粉色假髮」道具扮醜搞笑。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

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