雨下不停！營養師曝「4類袪濕食物」多吃，幫助排除體內濕氣

▲洋蔥不僅能增進免疫力，還有袪濕效用。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來雨下不停，梅雨季節不僅氣候潮濕，連人體容易受到濕氣影響，使汗水無法順利蒸散，甚至影響到體內廢物排除，身體也容易有濕疹、筋骨痠痛、過敏性鼻炎等毛病，甚至出現腸胃不適症狀，營養師夏子雯在臉書專頁分享4類袪濕食物，現在就吃起來！

#全穀物類→推薦：薏仁、綠豆、紅豆

夏季想要清熱消暑，直接就會聯想到綠豆、紅豆和薏仁，它們能健脾胃、袪濕，其中更富含維生素B1和礦物質磷、鉀、鈣等，營養師夏子雯也提醒，若想讓袪濕的效果更好，建議在烹煮薏仁/紅豆/綠豆水時，不要煮破皮，或是讓澱粉質沉澱後，再撈取上層的水份，效果更好；而剩下的穀類則可以當成正餐的澱粉來取代白米飯食用，能增加膳食纖維的攝取量。

她也說明，以中醫的角度來說，綠豆性涼、薏仁偏微寒，而紅豆性平，所以還是建議大家可以依照自己的體質屬性來挑選。

#瓜類蔬菜→推薦：冬瓜、苦瓜

營養師分享，冬瓜和苦瓜是能利水消腫、去除濕氣的蔬菜，可以做成滷冬瓜、涼拌苦瓜，晚上天涼時，也可做成排骨湯來袪濕、解熱。

#辛香料→推薦：生薑、蔥、花椒

生薑、蔥和花椒都有助於排出體內濕氣，在悶熱的梅雨季，胃口不佳時，也可透過添加辛香料，來提升食慾喔。

#強化血管彈性→推薦：洋蔥

洋蔥不僅能化濕、祛痰，而且富含有槲皮素，是強大的抗氧化物質，對於血管的彈性也有正向的幫助。

營養師也進一步表示，除了食補外，飲食上也要盡量要清淡，減少高油、高糖的食物，也別忘記要適度的活動、運動，活絡器官，增強身體的新陳代謝，保持空氣流通、乾燥環境，善用除濕機，都有助於減少體內因梅雨季造成的濕氣累積。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）