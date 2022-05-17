fb ig video ETtoday search mobile

雨下不停！營養師曝「4類袪濕食物」多吃，幫助排除體內濕氣

>

▲▼營養師分享袪濕食物。（圖／Unsplash）

▲洋蔥不僅能增進免疫力，還有袪濕效用。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來雨下不停，梅雨季節不僅氣候潮濕，連人體容易受到濕氣影響，使汗水無法順利蒸散，甚至影響到體內廢物排除，身體也容易有濕疹、筋骨痠痛、過敏性鼻炎等毛病，甚至出現腸胃不適症狀，營養師夏子雯在臉書專頁分享4類袪濕食物，現在就吃起來！

#全穀物類→推薦：薏仁、綠豆、紅豆

夏季想要清熱消暑，直接就會聯想到綠豆、紅豆和薏仁，它們能健脾胃、袪濕，其中更富含維生素B1和礦物質磷、鉀、鈣等，營養師夏子雯也提醒，若想讓袪濕的效果更好，建議在烹煮薏仁/紅豆/綠豆水時，不要煮破皮，或是讓澱粉質沉澱後，再撈取上層的水份，效果更好；而剩下的穀類則可以當成正餐的澱粉來取代白米飯食用，能增加膳食纖維的攝取量。

她也說明，以中醫的角度來說，綠豆性涼、薏仁偏微寒，而紅豆性平，所以還是建議大家可以依照自己的體質屬性來挑選。

#瓜類蔬菜→推薦：冬瓜、苦瓜

營養師分享，冬瓜和苦瓜是能利水消腫、去除濕氣的蔬菜，可以做成滷冬瓜、涼拌苦瓜，晚上天涼時，也可做成排骨湯來袪濕、解熱。

#辛香料→推薦：生薑、蔥、花椒

生薑、蔥和花椒都有助於排出體內濕氣，在悶熱的梅雨季，胃口不佳時，也可透過添加辛香料，來提升食慾喔。

#強化血管彈性→推薦：洋蔥

洋蔥不僅能化濕、祛痰，而且富含有槲皮素，是強大的抗氧化物質，對於血管的彈性也有正向的幫助。

營養師也進一步表示，除了食補外，飲食上也要盡量要清淡，減少高油、高糖的食物，也別忘記要適度的活動、運動，活絡器官，增強身體的新陳代謝，保持空氣流通、乾燥環境，善用除濕機，都有助於減少體內因梅雨季造成的濕氣累積。

▲▼袪濕食物。（圖／翻攝自FB/營養師夏子雯）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

關鍵字：

袪濕食物, 營養師, 梅雨, 濕氣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

以為看錯！Rosé罕見「及肩短髮」造型曝光　搭配低胸馬甲氣場超殺

以為看錯！Rosé罕見「及肩短髮」造型曝光　搭配低胸馬甲氣場超殺

王心凌撞孫芸芸28萬香奈兒大衣　神複製穿搭美腿吸睛

王心凌撞孫芸芸28萬香奈兒大衣　神複製穿搭美腿吸睛

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

少吃卻沒辦法變瘦？7招加速新陳代謝，聰明挑食養成「易瘦體質」 《且試天下》趙露思「順色穿搭」先筆記！最夯紫色一上身就電翻粉絲 第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」 孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂 「五星級枕頭」兩個7920元→999元　石墨烯材好處多、支撐頭部一覺到天亮 對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你 掉髮掉到好心慌！中醫師傳授各族群「存髮策略」，現在做不算晚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面