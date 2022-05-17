確診這樣吃！營養師教「緩解4大症狀」飲食重點　幫助減少後遺症

▲營養師針對確診者常見4大症狀分享飲食重點，幫助緩解不是、加速痊癒。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

疫情升溫，每日確診人數持續飆升，越來越多人周遭親朋好友都開始出現確診，知名營養師高敏敏就提醒，如果真的確診了，除了好好休息，飲食上吃對食物也能幫助緩解不適症狀，加速痊癒和減少後遺症，她就針對確診者常見的4大症狀分享該吃什麼、怎麼吃才對。

症狀1：有氣無力



若有這症狀，高敏敏建議可多攝取維生素B群。食物可以飛精緻全穀類為主，像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等，至於保健品可以補充維他命B群補充錠，讓自己獲得足夠營養。

症狀2：咳嗽、聲音沙啞



此症狀建議多攝取營養素為維生素C，像是芭樂、奇異果、小番茄等都是維生素C含量豐富的食物，保健品則可以補充維他命C片或是發泡錠。

症狀3：腹瀉



若有腹瀉情況，建議攝取電解質。除了注意每日喝水量要達到2000ml以上，以可以多補充電解質，避免身體缺水讓症狀加劇、電解質失衡，如果有必要，也可以購買藥局的專用電解質補充液。

症狀4：全身痠痛、發炎



此症狀建議攝取的營養素包含蛋白質及魚油，可以選擇像是雞肉、蛋、豆製品、鮭魚等天然優質蛋白質，幫助修復組織、降發炎，而鮭魚中也含有豐富的omega-3，能幫助減緩發炎症狀，若想補充更完整的魚油，也可以購買綜合魚油、純EPA魚油，想多攝取蛋白質，則可以購買高蛋白飲品。

最後高敏敏也提醒，不小心確診陽性也不要緊張，謹記以上營養原則並搭配多休息，能幫助更快恢復健康生活。

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