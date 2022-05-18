春夏「果凍」配件集合！CELINE竟有粉嫩鯊魚夾　CHANEL糖果鞋高低跟任選

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝品牌官網

綠意盎然的春夏，總是讓人忍不住將繽紛色彩穿上身，包括CELINE、LOEWE、CHANEL（香奈兒）、PRADA…..等不少品牌，紛紛推出清新簡約、如同果凍般輕透的夢幻色調單品，從飾品、配件到鞋款應有盡有，不僅能在即將迎來的悶熱盛暑，帶來涼爽的視覺享受，令人好感度倍增的甜美馬卡配色，更是爆擊少女們心臟！

CELINE

▲CELINE Baby TRIOMPHE凱旋門老花頸鍊，NT$ 28,500。

▲CELINE Baby TRIOMPHE凱旋門老花手鍊，NT$ 19,500。

CELINE在2022春夏以一系列粉嫩到不行的繽紛色調，打造如同系列名稱般可愛的「Baby」系列飾品，像是運用五顏六色的寶寶藍、清新黃、粉紫以及嫩粉色調和而成的TRIOMPHE凱旋門老花頸鍊與手鍊，還不忘綴入品牌經典的古銅金屬材質來豐富變化。

▲CELINE Baby TRIOMPHE凱旋門三件耳環，NT$ 13,000 ; 一套三件小Logo戒指，NT$ 16,500。

▲CELINE Baby TRIOMPHE凱旋門髮夾，NT$ 15,500 ; 一套三件髮飾，NT$ 14,500。

▲CELINE Baby TRIOMPHE凱旋門戒指，NT$ 11,000。

另外也推出了耳環、戒指、髮飾等配件，其中直接以TRIOMPHE凱旋門老花為輪廓的鯊魚夾，很適合為春夏洋裝造型中注入亮點，三件一組的小Logo果凍戒指也是這次CELINE Baby系列中討論度超高的話題單品。

CHANEL

▲CHANEL 寶石長項鍊，NT$ 42,600 ; 雙C Logo 三層長項鍊。

春夏少不了的浪漫洋裝造型，絕對要再戴上長項鍊搭配，CHANEL（香奈兒）2022春夏以俏皮亮眼的寶石、琉璃、水晶與珍珠，帶來最適合春夏氛圍的甜美配件，除了單件項鍊外，喜歡運用疊搭飾品來增添整體豐富感的女孩，則可以選擇運用雙C Logo打造的三層項鍊。

▲CHANEL小牛漆皮短跟涼鞋，NT$ 33,500。

▲CHANEL小牛漆皮高跟涼鞋，NT$ 34,100。

另外，CHANEL也推出多款夢幻指數破表的「糖果色」涼鞋，亮面的小牛皮材質在深淺拼接的配色下堆疊出層次感，粉嫩的馬卡粉、紫、綠與米白令人一眼傾心，分別推出低跟、及高跟系列，就算是穿不慣鞋跟太高的女孩們也能輕鬆駕馭。

PRADA

▲PRADA Stone Jewels單邊黃英石耳環，NT$22,0000 ; 煙燻石英吊墜耳環、天藍色石英吊墜耳環，NT$ 25,000。

▲PRADA Stone Jewels黃晶英石單邊耳環、天藍色石英單邊耳環，NT$22,0000 ; 紫色石英吊墜耳環，NT$ 25,000。

PRADA迷人的「倒三角形」Logo耳環，可以說是近幾季大受歡迎的超夯單品之一，不同於以往只是單純的改變耳環配色，本季春夏推出的全新寶石款式，在寶石清透的幾何切割面下，依舊能看見品牌招牌標誌，彷彿珠寶般的奢華質感，意外柔和了原先金屬耳環的個性氛圍，讓耳環在視覺上更顯輕盈、百搭。

LOEWE

▲LOEWE PVC果凍橡膠涼鞋。

總是洋溢著度假氛圍的LOEWE，在這季Paula’s Ibiza春夏系列除了招牌的草編包外，最惹人注目的就是這款超厚底的PVC橡膠涼鞋，有視覺降溫效果又不失甜美的果凍材質，瞬間就為能盛暑注入清爽氣息，6.7公分的高度讓嬌小女孩們十分心動，就算是日常褲裝造型也十分百搭，不同於其他品牌的粉嫩色調，LOEWE以難以忽視的飽和草綠、亮橘色增添仲夏風情。

DIOR

▲DIOR TRIBALES 樹脂珠吊墜耳環，NT$19,000。

▲DIOR TRIBALES 樹脂珠小Logo耳環，NT$18,500。

DIOR也將經典 Dior Tribales珍珠耳環，注入令人難以抗拒的繽紛色調，以透感的淺粉、草綠、淺藍、橙色，還有彷彿氣泡飲般的藍橘配色樹脂珠，帶來全新變奏款式，招牌CD Logo標誌加上果凍般清透材質，一上身瞬間仙氣爆棚，分別推出吊墜以及小Logo點綴樣式，除了常見的單獨配戴，也可以一口氣購入多種款式混搭，打造專屬個人風格。

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