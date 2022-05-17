「貓女」入歐米茄「天后宮」　酷黑裝絕配藿香紫星座錶

▲新一代「貓女」柔伊克拉維茲加入歐米茄代言行列。（圖／翻攝OMEGA IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

電影《蝙蝠俠》（The Batman）新一代「貓女」柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）人氣看漲，瑞士名錶歐米茄（OMEGA）邀她入「天后宮」，加入好萊塢巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）、超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）、大陸女星劉詩詩、南韓女星韓韶禧等一線明星代言行列，首波形象照中她以俐落黑裝搭配今年主打的星座系列藿香紫色面盤腕錶，完美融合中性與甜美風格。

▲柔伊克拉維茲戴的歐米茄星座系列石英28毫米藿香紫色面盤腕錶，121,000元。

柔伊克拉維茲對於加入歐米茄大家庭表示榮幸，她最欣賞品牌的冒險精神，在首發的形象照中，她佩戴今年新款星座系列28毫米石英錶的藿香紫色面盤款，錶圈羅馬數字也採相同色系，時標則點綴美鑽，同系列另有玫瑰粉、抹茶綠與天空藍色面盤款式。

▲柔伊克拉維茲背145,000元的SAINT LAURENT ICARE包，展現率性風格。（圖／SAINT LAURENT提供，以下同）



不僅受名錶品牌青睞，柔伊克拉維茲也與法國時尚品牌SAINT LAURENT關係緊密，近期最常背納帕小羊皮打造的菱格絎縫工藝ICARE大型購物包，展現率性風格；她的女人味穿搭則於大型典禮上盡顯，出席第94屆奧斯卡頒獎典禮時以SAINT LAURENT淡粉色蝴蝶結造型禮服流露俏麗一面，會後派對又換上白色露背禮服凸顯窈窕身材，身高157公分的她雖然嬌小，但勤於運動而鍛鍊緊實線條，駕馭起禮服毫不費力。

▲柔伊克拉維茲出席第94屆奧斯卡頒獎典禮，穿SAINT LAURENT淡粉色蝴蝶結造型禮服。



▲參加VANITY FAIR 奧斯卡金像獎慶功宴，柔伊克拉維茲換上SAINT LAURENT白色露背禮服。



►「最美小三」加辣露纖腰秀刺青 擒歐米茄大使頭銜改當乖乖牌

►《怪奇物語4》17歲男星64萬紫色錶上手 造型比長1歲女星年輕多了

