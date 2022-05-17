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Jennie愛牌Jacquemus聯名NIKE更辣了！　Swoosh露背裝、越野鞋太燒

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記者鮑璿安／台北報導

極簡法國品牌Jacquemus是近年來備受矚目的新星，運動DNA一直深藏其中，品牌首度展開跨界聯名，宣佈將與NIKE打造合作系列，一張關於網球場的概念照曝光引發熱議，藉此帶出含有Swoosh肩帶的鏤空露背裝以及運動鞋款，將於 6 月 28 日正式揭開神秘面紗。

Jacquemus設計師 Simon Porte Jacquemus深受NIKE ACG 復古單品影響，他提到：「對於與NIKE的這次合作，我想創造一個以極簡方式重新詮釋女性運動裝的系列。」具有感性細節和中性色彩的女士運動裝為主軸，更從Simon最愛的鞋款出發，展現對Humara 越野鞋的詮釋，以及運用 Nike DRI-Fit 面料打造單品。

2009年成立的設計師品牌Jacquemus受到韓團BLACKPINK成員 Jennie、當紅英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）等人喜愛，近年來聲名大噪。過去品牌也一直有運動的風格存在，從潛水服、登山靴以及泳裝，帶給時尚迷全新視野，設計師 Simon Porte Jacquemus更曾表示，若有一天需要聯名，那麼一定是跟NIKE，果然夢想成真，本系列預計在 6 月 28 日正式發售，時尚迷或許可以期待一下 Jennie等人穿上該聯名。

跨界聯名已成趨勢，Berluti 攜手法國戶外傢俱品牌 Tectona 打造限量版夏季戶外傢俱系列，以 Scritto Arabesque 皮革製品為靈感的帆布，採用相反的配色方案，呈現全新印花版本。椅身上的海軍藍 Scritto 圖紋與米色背景相映成趣，並配有一個可拆卸的頭枕，覆以具有多重防護作用的皮革。

▲▼跨界聯名。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Berluti 攜手法國戶外傢俱品牌 Tectona 打造限量版夏季戶外傢俱系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Jacquemus, NIKE, 聯名, 運動

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