48歲貝嫂扮「兔女郎」洩凍齡身材！　中空裝「炫腹」太性感了

記者王則絲／台北報導

大衛貝克漢（David Beckham）老婆維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）近日獲邀擔任雜誌封面人物，並一口氣登上14國封面，她在IG上分享成果大片，只見貝嫂的「黑色Bra」直接出來見人，中空造型大方「炫腹」，頭上戴著兔耳朵髮飾，化身最凍齡且性感的「兔女郎」。

維多莉亞貝克漢今年已48歲，上個月大兒子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）與妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）舉行世紀億萬婚禮，討了第一個媳婦，也多了個婆婆的新頭銜。然而不只是身為貝嫂、母親或婆婆，維多莉亞貝克漢更是個厲害的生意人，擁有自創服裝品牌VB Body系列，以及彩妝品牌Victoria Beckham beauty。

維多莉亞貝克漢這回大動作登上雜誌《GRAZIA》14國版封面，正是為了談談她的家庭，並宣傳自家服裝。維多莉亞貝克漢以全身黑的造型出鏡，穿著夾克與蕾絲迷你裙，直接高舉雙手秀出內搭的What Katie Did黑Bra，並露出緊實的腹肌線條、以及健美的曲線，搭配上「兔女郎」的裝扮，相當性感。

▲貝嫂的身材一直以來都保養得宜。（圖／翻攝自IG@victoriabeckham）



生了4個孩子後還能保有如此凍齡的身材著實不容易，大衛貝克漢先前就曾在訪問中透露，維多莉亞25年來都吃一樣的食物，「烤魚和清蒸蔬菜，我很少看到她吃這兩樣以外的食物。」極度養身菜單加上勤奮的運動習慣，造就維多莉亞的「兔女郎」身材。

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