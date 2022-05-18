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「地雷最多星座」Top 3 ！　第一名嘴上說沒事，其實準備要爆炸

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▲星座 。（示意圖／翻攝自IG TVN）

▲「地雷最多星座Top 3 」 。（示意圖／翻攝自IG TVN）

記者鮑璿安／台北報導

人在江湖走跳，難免會遇到一些地雷人物，他們會直接把玩笑當成真心話，聽到不順耳的話就直接變臉，若是從星座角度解析，以下「地雷最多星座Top 3 」，請別輕易挑戰他們的底線！

Top 3 處女座

處女座才第三名相信不少人很意外，其實處女座是對自己很嚴格，有一套自定的遊戲規則，而且處女習慣先把醜話說在前，之後若是你沒遵守然後踩雷了，那可就是你不對了，完全不是處女座脾氣大。處女屬於被踩雷絕對會爆炸，但有個優點，處女會再給對方機會，不斷磨合直到彼此舒服的位置。

Top 2 巨蟹座

有巨蟹座的朋友就會發現，他們的變臉是在一瞬間，因為巨蟹無法獨自忍受不愉快，一定要擺在臉色上讓對方知道他們說錯話才可以，巨蟹屬於自己會想很多的類型，所以避免誤會踩到地雷，還是要盡快跟巨蟹解開錯誤，不要等著事情越拖越久，反而不是好辦法。

Top 1 金牛座

金牛座真的不太容易捉摸，除了每一步都是地雷之外，他們外表看起來沒有異狀，但是內心早就三把火了，金牛習慣嘴上說沒事，但是事後才來傾訴苦水，好像大家當初都沒關心他一樣，導致周圍的人非常無奈。而且金牛心中有屬於自己的黑名單，只要上過他們「小本本」的人，金牛就會維持安全社交距離，你不犯我我不犯你。

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關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 處女座, 金牛座

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