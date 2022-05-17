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日本討論度超高的天然髮品！香味療癒連身體都能用，抹開就是護手霜

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

日系髮型上非常流行光澤、束狀感較明顯的造型，造型品不可或缺。以下要介紹在日本社群、台灣網路都有討論度的髮品，幾乎是全天然成分，不只可以用在頭髮上，就連指緣、身體都能用。

1. track oil／track balm

在日本髮廊使用、販售後，在日本引起討論的髮品品牌，天然來由成分皆高達97%以上，目前產品有髮油track oil、髮乳track cream、髮蠟track balm和髮膠track gel，根據髮型、想要的效果和質地可以選擇不同產品。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

其中髮油、髮膏和髮乳各有支持者，髮油可以用在指緣、關節；髮膏可以作為護唇膏、萬用保濕霜；髮乳的質地則可以作為護手霜。Track oil三款是不同的香氣，質地的濃稠程度也略有差別，從輕盈到厚重分別是NO1～NO3，在日本最熱賣的是No.3，帶金木犀的香味、對於髮絲的修護效果也最好，很適合漂染受損髮、髮絲特別乾燥的人使用。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Track balm 是自然的柚子香氣，擁有足夠的保濕力，少少用可以撫平髮絲的毛躁、增添些微的光澤，用稍微多一些可以創造帶有濕潤質感的髮束。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Lisarch Hair Sobet 雪糕

這個髮品品牌的瓶身非常可愛，尤其是髮霜和雪糕，就像是果醬一樣。這款Sorbet萃取自天然植物精油，分別有天竺葵、柚子、玫瑰＆檸檬三個香氣，質地上就像雪糕一樣固狀但好推，鬆軟又綿密，推開後會化成具有厚實度的精油，除了作為頭髮的造型品之外，品牌也強調全天然成分全身都能使用，可以加強在想要保濕的地方，香味也很療癒。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Napla 娜普菈 N.全效果實臘

在日本就相當受歡迎，進軍台灣後也受到許多髮廊的青睞，熱賣的產品就是N系列的全效甜橙果油，除了油類外，多用途的全效果實蠟近期也很受歡迎，內涵兩種乳油木果成分，能給予髮尾潤澤，表現輕柔的躍動感，輕盈的膏體在手上推開後會化成精油，在做完造型後也能夠直接抹開作為護手霜使用。

 
 
 
 
 

 
 

4. 同場加映：Ropi Cream

Ropi是在日本髮廊風靡許久的髮品品牌，Cream是眾多髮品中的最新款，和以上幾款產品一樣都是由天然植物成分組成，對頭髮、肌膚和環境都友善。雖然是髮乳但是是半透明的質地，保濕感足夠，能打造微微濕潤感的光澤髮型，但質地非常輕盈，台灣的氣候也能使用。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 日系, 髮品, 天然

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