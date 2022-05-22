Jennie髮色大盤點！「氣泡橘子色」涼爽度超高、黑直髮可鹽可甜

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

雖然Blackpink回歸消息目前被YG公司否認，但可以確定的是Jennie的清爽髮色已經轟動全網。想在夏天換個造型改變心情嗎？編輯盤點了Jennie出道至今髮色，深色、甜美兼具，女孩們快跟著時尚教科書做好筆記，疫情之後一起染起來！

顯嫩氣泡橘子染

隨著夏天到來Jennie曝光涼爽度超高的「氣泡橘子色」，泛著光澤的亮橘色透著陽光展現滿滿的活力感！粉嫩橘色不僅洋溢夏天風情，看起來更顯青春嫩齡。推薦黃肌女孩們也可以跟著Jennie搭配橘色腮紅妝容，一看就消暑！





轉大人深黑長直染

誰說深色髮沒什麼變化？推薦給圓臉或和Jennie一樣可愛相的女生，轉大人必備造型就是「黑直髮」！Jennie演繹的個性黑直髮一路延伸至腰際，垂直延伸的醒目線條延長原本甜美可愛的臉形，增添幾分時尚態度感受。

氣質霧感深棕染

一樣都是低調深棕色，Jennie髮色中的霧感質地昇華整體氣質，營造出優雅高貴氛圍。若有似無的小心機神不知鬼不覺，女孩們快跟著一起筆記。





甜膩太妃奶茶染

Super Idol的笑容都沒有Jennie這款髮色甜！以深咖啡色為基底的髮色中，增添幾分橘色色彩，讓原本就長相甜美的Jennie更顯可親可近。若是最近生活太苦澀，不妨試試這款甜度超標的十分甜髮色吧！





甜膩太妃奶茶染

Jennie另一個經典的特殊髮色莫過於2020年Blackpink與Selina Gomez合作Ice Cream單曲時夢幻度爆表的「繽紛獨角獸撞色染」！宣傳海報中Jennie一頭粉色長髮裡鑲嵌幾縷亮藍色挑染，比冰淇淋更甜的撞色搭配瞬間讓Jennie從時尚icon變身童話故事中可愛甜心！





金髮瀏海挑染

提到Jennie髮色絕對不能忘記的就是《How you like that》單曲中亮相的「金髮瀏海挑染」造型！淺色瀏海和深色髮色搭配讓Jennie原本就精緻的五官更加立體，搭配招牌誘人貓眼在當時掀起瀏海挑染風潮。





奶油金髮風

一向以深髮色造型示人的Jennie染起金髮也是美出新高度！《Kill This Love》專輯宣傳海報中Jennie以一襲波浪奶油金髮展現美系性感尤物風情，雖然事後證實只是假髮，但也證實了Jennie寶貝甜美的外貌果然能夠駕馭各種大膽造型！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 隱約香氣好迷人！髮香噴霧乾髮、濕髮使用不同tips，隨身攜帶也適合！

● 還來得及！中醫師親授「存髮術」留住秀髮，壓力大、熟齡、產後必看！