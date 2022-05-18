金多美成FENDI韓國品牌代言人！3部代表作《梨泰院》、《那年我們》必看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

實在太讓人驚喜，Fendi家族又多了一名新成員，由話題韓劇《那年，我們的夏天》女主角金多美，接下Fendi韓國品牌代言人，這也是品牌招攬女神宋慧喬、男神李敏鎬後，在韓國的第三位品牌代言人，相信粉絲們都相當期待雙方日後的合作。

能成為Fendi韓國代言人，金多美開心的表示︰「FENDI一直是創新意念和實驗精神的代名詞，為時尚圈呈現與別不同的創意視野。我深感榮幸能夠成為FENDI家庭的一分子。」2017年出道，金多美憑著出眾的演技，成為媒體口中的怪物新人，帶你回顧金多美3部影視代表作。

金多美代表作品

魔女

在韓國藝能界還是新人的金多美，獨挑大樑演出電影《魔女首部曲：誕生》，那年才23歲的她，不僅將電影中高中生角色詮釋到位，還能讓影迷對她留下深刻印象，並在後來的大鐘獎、青龍電影獎等頒獎典禮中，連續獲得最佳新人獎的殊榮，也讓她擁有怪物新人的稱號。

梨泰院Class

第一部電視作品就與韓國藝能界公認的男神代表朴敘俊合作，飾演一名反社會人格的天才少女，在前輩面前不但沒有絲毫膽怯，金多美再以自然不造作的演技收服粉絲，也讓朴敘俊對她讚譽有嘉。

那年，我們的夏天

繼電影《魔女首部曲：誕生》後，金多美再搭檔崔宇植，兩人在韓劇中的表現，看台灣有多少人被圈粉就知道，在韓劇播出當時，週週都是戲迷們討論的熱門話題，你或許很難想像，這不過是金多美第二部韓劇作品，如此可見，她的演技實力絕不容小覷。

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