今年必須收藏「愛心包」！Chanel這顆直接打動你、CELINE小牛皮不到2萬

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

約莫在去年12月的時候，CELINE與Saint Laurent便先釋出第一波的老花愛心小包，可愛外型加上復古韻味，一把烈火燒破包奴們的荷包。隨著情人節逼近，越來越多品牌推出愛心主題的包款，往下滑看哪一顆愛心最能打動你▼

Chanel

在2022春夏大秀上亮相的愛心包，將諸多香奈兒的當家設計元素集結在一起，菱格紋車線、口蓋包開蓋細節以及皮穿鏈肩背帶，除了包包本身是療癒的愛心輪廓，開口處的拉鍊另有一顆刻上雙C logo的迷你愛心。

▲Chanel 愛心包，NT$158,600



▲Chanel練子愛心包，NT$99,100（容量與前一款心型包小一些）



因為迷你廢包、小包的誕生，現在只要品牌推出新的包型設計，會盡量滿足各位包奴對於不同尺寸、容量的包包需求。前述的愛心包看得不過癮，Chanel另外藏匿在小皮件區還有一款心型手腕包，作為造型點綴超吸睛！

▲Chanel愛心手腕包，NT$56,200



Moschino

以搞怪出名的Moschino，所推出的愛心包也有著強烈的品牌風格，在療癒的愛心輪廓下以品牌標誌性的機車皮夾克包裹著，加上春夏滿點的薰衣草紫、馬卡龍粉紅詮釋，可愛模樣令人難以抗拒！

▲Mochino機車愛心包，NT$53,000



CELINE

繼先前的Triomphe愛心迷你包，CELINE再以愛心造型並鋪上軟萌又療癒的絨毛材質，是為2022情人節的限定包款。搭配上皮革短提把，另外還有附上長背帶，適合冬末、乍暖還寒的早春穿搭配件。

▲CELINE心型毛絨手提包，NT$69,000



預算有限的小資女，編輯則推薦CELINE以小牛皮材質製作的迷你愛心包，百搭的焦糖色皮革能夠輕易的融入各式穿衣風格，小巧的尺寸作為造型點綴相當可愛。

▲CELINE心型小牛皮迷你肩背包，NT$18,900

Dior

在希臘神話裡，愛神邱比特一直都是重要的精神象徵。Dior延續2022早春渡假系列的希臘主題，以黑紅兩色勾勒出邱比特的輪廓，並加上圓點、愛心的圖樣，運用刺繡的工藝為Lady D-Lite提包換上新花色。

Loewe

Loewe則是以紅色提花織帆布來重新詮釋Anagram印花圖樣，替經典包款如Flamenco、Ballon氣球包、Cubi、Gate等換上新裝。

Salvatore Ferragamo

總給人一股成熟、穩重韻味的Salvatore Ferragamo，2022情人節選用蘋果紅、紅鶴粉等較為青春、活潑的色彩來詮釋這個浪漫的節日。乍看普通的方形肩背包，近看會發現皮革上一點一點的迷你愛心，配上品牌標誌性的蝴蝶緞帶扣飾，耐看又別具特色。

Charles & Keith

斗大的愛心飾於手提包上，看似規矩的方形包，其實有著不一樣的曲線細節，配上編織設計的造型皮把，直白地呼應情人節主題。

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