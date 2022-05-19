12款「神級化妝水」推薦！青春露、靈芝水加分用法　保養控一定要知道

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

有些保養品的暱稱名聲比本名還響亮，這次為大家整理推薦的經典化妝水（精華水）們就是如此，憑著超強保養實力而歷久彌新，成為保養控們不僅聽過也必定用過的經典好物！

原生露：雅詩蘭黛微分子肌底原生露

雅詩蘭黛2014年推出專為亞洲肌膚量身研發的「微分子肌底原生露系列」，當時即運用獨家「微分子精準滲透科技」及「微酵科技」，創造出能被快速吸收的高滲透質地，將每一滴珍貴成分微分子化，層層滲透肌底，達到長時間飽水與穩定膚況的效果。

2022年雅詩蘭黛再升級「原生露」微分子肌底原生露、「櫻花水」微分子肌底原生露櫻花輕盈版，添加益生菌發酵的營養代謝物「後生元」，不僅可舒緩肌膚乾燥泛紅、維持肌膚健康平衡，更能強化肌膚的內外防護。

除此之外還有全新「光果甘草精萃」及「2D強效玻尿酸」讓肌膚保濕又穩定。最受保養迷盛讚的水狀精華質地，輕盈好吸收，輕拍即有水嫩膚質，趕走乾燥暗沉及顆粒煩惱，讓肌膚健康發光。

同場加映：「櫻花水」微分子肌底原生露櫻花輕盈版

專為油性、混合偏油及毛孔肌設計的微分子肌底原生露櫻花輕盈版，和原生露同樣擁有傑出的高滲透力。其中獨家添加的「櫻花發酵美顏精華」結合來自日本東北地區得天獨厚的氣候和水質發酵出的「清酒粕萃取」，幫助肌膚在保濕同時也達到油水平衡。此次當然也加入全新添加的「後生元12+」及雙藻複合物，更能有效控油、減少毛孔粗大及淡化瑕疵。

加分用法

現在長時間配戴口罩或換季易出現的肌膚疲勞、乾燥，可將原生露、櫻花水搭配化妝棉或紙面膜自製急救面膜，透過濕敷讓水精華立即滲入肌底，由內而外達成穩膚兼養膚的健康。

神仙水：SK-II青春露

青春露自推出後歷經40多年，是SK-II獲獎最多的經典暢銷商品，更被眾多愛用者稱之為「神仙水」，關鍵就在它蘊含超過90% PITERA™，以及多種維生素、胺基酸、礦物質和有機酸，高濃度配方並悉心調製取得絕佳平衡，主打能一次提升細滑度、緊緻度、抗皺度、白皙度、光澤度等肌膚面向。

SK-II青春露的傳奇源自一間日本清酒釀酒廠，當時科學家發現一位年邁的釀酒師，雖然臉上佈滿皺紋，但其雙手卻非常細嫩柔滑，其秘密就藏於釀酒的過程中。後來科學家歷經多年研究，終於找到一種獨特的獨特酵母菌株，並從發酵過程提煉出天然萃取液，也就是PITERA™ ，成為SK-II的獨家萃取成份。而加入大量PITERA™的青春露也就成為許多人養膚最愛。

由於青春露在品牌定位中更偏向精華液，因此最建議使用方式是在一般化妝水後，倒取適量青春露於手心，以手指沾取青春露「輕拍」全臉，再用手掌按壓肌膚幫助精華吸收。也可以以青春露沾濕化妝棉，順臉型由下往上輕輕按摩，再沿著肌膚紋理輕拭全臉。

特殊用法

在化妝棉反面倒入適量青春露後對半撕開，濕敷在臉部膚況需加強部位（乾燥、粗糙、斑點…等），敷完後輕拍雙頰，加速青春露吸收。

極光水：蘭蔻超極光活粹晶露

蘭蔻2020年推出超極光活粹晶露，將酵素科學運用在其中，為肌膚瞬間再造水潤淨透光采，彷彿明亮極光湧現臉龐，讓肌膚超保濕、極淨亮、更發光，因此獲得暱稱「極光水」。

蘭蔻研究酵素發現其能修護、保濕、淡化暗沉、代謝老廢角質，因此使用了97%激光酵素複合精華+3%植萃精油的黃金比例配方，帶給肌膚保濕水潤與持久明亮剔透效果。97% 激光酵素複合精華包括酵素與法國山毛櫸芽萃，剩下3%則為大馬士革玫瑰精油、葡萄籽油、維生素E、葵花油組成。

特別的是，瓶身中還有一支山毛櫸造型「極光激活棒」，每次使用前只需先上下搖晃極光水，水相與油相配方即可因極光激活棒而高速融合並產生無數顆新鮮超微細的亮膚泡泡，讓超極光活粹晶露更容易滲透肌膚。使用時無需搭配刻意拍打手勢，只需使用掌心或化妝棉擦拭臉部肌膚，肌膚水潤光感立即看得見摸得到。

流金水：IPSA美膚機能液

IPSA連續多年銷售第一的就是這罐「流金水」美膚機能液，以「補水、增水、鎖水」為概念設計。主要以「超級玻尿酸」打造高親膚性人工水層高效補水，再搭配牡丹根萃取平衡肌膚油脂分泌，維他命C、E複合物穩定肌膚，不僅為肌膚注滿水分更使肌膚全天候滿水位，自然一整天透亮發光。

六大變化用法

平時清潔肌膚後，倒取2ml於化妝棉或手心上塗抹全臉即可。也有許多人喜歡拿來濕敷，品牌也統整出六種用法。

日常輕拍：日常保養搭配化妝棉輕拍全臉。

自製面膜：夏日保養注重不黏膩，流金水清爽質地相當適合濕敷，5分鐘迅速達到水潤彈嫩。

行動補水：夏天到來，無論是待在冷氣房或在外曝曬，肌膚都會乾燥敏感，流金水迷你噴霧分裝瓶，隨時都能解肌渴鎮定肌膚。

局部急救：化妝棉沾溼後，妝前或是保養時針對不穩定區域局部濕敷，能迅速補水穩定肌膚，遠離脫皮與泛紅。

收斂冰鎮：化妝棉浸溼後放入乾淨空罐或密封袋中再冰入冰箱冷藏室，曬後取出濕敷能冰鎮肌膚並收斂毛孔，肌膚沁涼超舒適。

擊敗痘痘：成份溫和、不添加酒精，當痘痘或粉刺即將冒出時，濕敷局部幫助穩膚。

靈芝水：品木宣言DR.WEIL青春無敵靈芝光潤機能水

品木宣言DR.WEIL青春無敵靈芝光潤機能水因為核心成份是靈芝，因而獲得「靈芝水」暱稱，這款長紅產品也在2022年迎來升級，質地更輕盈，強調「秒吸收、超爆水、極細緻」，讓人一用就愛不釋手。

同時比起前一代擁有10X濃萃靈芝，濃度再提高，速效維持肌膚健康。搭配微分子蕈菇激活精萃修護與舒緩、玻尿酸保濕補水、獨家首創Plantmunity Technology™植萃防禦科技提升肌膚對環境傷害的防護力，甚至有柔膚果酸，幫助代謝老廢角質，主打更快速有效解決肌膚困擾。

神蜜水：嬌蘭皇家蜂王乳蜜露

2020年是嬌蘭皇家蜂王乳系列上市十週年，全新一代的皇家蜂王乳蜜露趁機登場，小名「神蜜水」的它，延續核心成份的蜂王乳，更應用了「雙層微脂囊科技」，將蜂王乳濃縮在看不見的微脂囊中，比上一代濃度提升25倍以上。加上雙層微脂囊體上的脂質膜與肌膚表面的脂質結構相近，使得兩種結構易於相融合。藉由這種天然的相容性，可幫助肌膚吸收。

另外，皇家蜂王乳修護系列的關鍵「黑蜂修護科技」，在「神蜜水」水中當然也有，其中甚至包括來自烏埃尚島的針對黑蜂蜂蜜，更有助修護，並幫助肌膚抵禦內外壓力以及環境的侵害，讓膚質更顯健康澎透。

極致使用體驗：1擦+2拍+3敷

STEP1.輕輕擦：將蜜露倒於化妝棉上順著肌膚紋理輕輕擦拭，達到再次清潔並立即補水；並再利用另一塊化妝棉以畫圓方式調理肌膚紋路並幫助吸收。

STEP2.重複拍：將灌注蜜露的化妝棉輕輕拍打肌膚，將蜂王乳精萃拍入肌膚，強化滲透並幫助吸收，肌膚迅速感受嫩滑透亮。

STEP3.濕敷貼：若肌膚有因乾燥引起泛紅敏感的狀況，可濕敷蜜露以達到舒緩效果。將蜜露沾濕5片化妝棉，分別敷在兩頰、額頭、下巴、鼻子，感受肌膚被滿滿蜂王乳精萃全方位浸潤，修護兼顧補水。

超能水：LA MER海洋拉娜超能修護精華露

海洋拉娜超能修護精華露2022年全新升級，主打以深海與肌膚驚人相似的礦物質與水分完美相似比例為基底，為肌膚在保養第一步就灌注充沛水分、修護及超充足能量，所以又叫「超能水」。

顛覆大家對一般機能水的想像，超能修護精華露蘊含更高比例Miracle Broth™奇蹟活凝金萃加上萊姆茶萃取，還有來自新月型柵藻與海洋礦物質的賦活發酵複合物，讓「超能水」更能幫助撫平紋路與細緻毛孔，持續使用也能更緊實、柔嫩。

質地上運用了獨創「超導水凝膜科技」，比起水來更偏向凝膠感，在邊滲透肌膚的同時，持續釋放保養成份。

仙女水：YSL極效活萃淨亮晶透露

繼2020年的極效活萃夜光仙人掌精華後，YSL 2021年再推出同家族的極效活萃淨亮晶透露。主打將「晶瑩發光、淨透毛孔、保濕舒緩」三者合而為一的精華水，打造晶、透、亮的仙女美肌，因此暱稱它為「仙女水」。

極效活萃淨亮晶透露擁有雙層質地，當中包含「97%微酸透亮精華+3%舒緩植萃精油」。97%微酸透亮精華中一次擁有兩種酸類，一個是專利LHA辛醯水楊酸，比水楊酸更溫和親膚，拋光代謝肌表多餘角質，再聯手山毛櫸精萃注入晶瑩透亮。另一個是極小分子的甘醇酸，可帶走毛孔內粉刺髒汙，並抑制多餘油脂分泌為了避免酸類的刺激，3%舒緩植物油則以摩洛哥堅果油及維他命E賦予保濕舒緩，在溫和煥膚同時舒緩穩定肌膚。

仙女亮膚養成步驟 ：一搖二拍三畫圓

一搖：YSL極效活萃淨亮晶透露因為擁有97%透亮精華+3%植萃精油，使用前要先搖勻混合，將下層精華水和上層精華油完美相融。

二拍：輕拍於全臉肌膚，為肌膚注入保濕透亮，同時凈透毛孔，使肌膚凈、透、亮，由內而外透出健康光澤。

三畫圓：搭配化妝棉針對局部角質堆積處加強代謝，溫和代謝表層多餘老廢角質，彷彿在為肌膚拋光，平滑膚觸。

奇蹟水：碧兒泉奇蹟活源精露

BIOTHERM碧兒泉肌膚研究室發現，想擺脫肌膚過勞的老化膚況、實踐晶透亮美肌，保養必須做到角質調理與代謝、肌底修護與保濕、強化肌膚防禦力等。因此「奇蹟水」奇蹟活源精露就以萃取自法國庇里牛斯山高山湖泊的奇蹟溫泉活萃加強修護，搭配富含礦物元素的深海活源水幫助肌膚保濕，特別推薦在夜間使用強韌肌底。白天則可搭配奇蹟活源晶透露調理角質。

同場加映：奇蹟活源晶透露

內含晶透亮膚因子，又被稱為「晶透奇蹟水」。能溫和代謝角質、掃除油光粉刺，超狂淨膚力讓許多網友大讚「最喜歡每次使用化妝棉擦出黃黃髒污的爽感」、「擦掉暗沉髒污超給力」；更可在早上取代洗臉步驟，使用後臉加倍乾淨透亮。

白神水：ALBION白神之露

2020年ALBION推出能全方位應對肌膚老化跡象的白神之露，簡稱「白神水」。靈感來自日本傳統發酵飲品-米麴甘酒，藉由自古被廣泛應用的麴菌發酵概念，研發出全新的發酵精華。

ALBION以獨家發酵科技，將培育自日本白神山地的檸檬香蜂草、百里香、矢車菊、合艾草、山艾草等五大草本植萃，結合罕見的「純白麴」，產出獨特「MYURAT™發酵精萃」，可快速滲透肌膚深層，發揮抗老力。

質地由微分子滋潤油及MYURAT™發酵精萃溶合而成，用起來濃郁水潤，親膚性及吸收力很好極佳，加上精選的五大草本植萃擁有馥郁的香氣，保養起來感覺特別放鬆。

紫蘇水：黛珂甦妍淨化前導液

添加萃取自四種唇型科植物精萃，當中包含紫蘇，所以又被稱為「紫蘇水」。使用時宛如將天然植物活力浸透肌膚裡，有了天然植物的活力支援，能安撫不穩定肌膚，減緩乾荒、粗糙、重現肌膚細緻活力，將肌膚調理為健康穩定肌質，被定位是前導型高機能化妝水。加上水嫩清爽的使用觸感，與鼠尾草散發的草本香香，讓每次保養時連心情也得到放鬆。

濾鏡水：Jurlique茱莉蔻進化前導露+

Jurlique 2021年將進化前導露升級成「進化前導露+」，以雙重藥蜀葵根萃取技術提煉被譽為「植物界玻尿酸」的藥蜀葵根為核心保養成份，當中富含的植萃、天然礦物、微量元素等高營養幫助吸收、大量補水。還有植物複方的光采複合物(B-drop)提亮修護，細緻精華質地快速浸透肌底，讓肌膚呈現無瑕透亮的濾鏡美肌，因此又稱呼它為「濾鏡水。」

氣味上採用迷迭香、茉莉、檀香等香氣，聞起來更舒心。

濾鏡美肌養成術

保養加乘：建議使用化妝水後、精華液前，幫助後續保養加倍吸收。

透亮進擊：妝前或肌膚暗沉狀態不佳時，濕敷急救10分鐘一掃肌膚疲憊感。

保濕升級：可搭配1:2的比例調合面膜，達到淡化瑕疵的效果。

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