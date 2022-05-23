眉毛要好看，粗細最重要！3個判斷標準　找到最完美的畫眉寬度

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

很多女生畫眉毛最煩惱粗細，一失手太粗變蠟筆小新、太細又怕顯老氣。這次整理出3個判斷標準，幫助大家畫出最合適自己的眉毛寬度！

眉毛標準寬度

一般視覺上最讓人覺得適合的眉毛寬度，是「以眼睛的寬度為基準，再稍微窄一些些」被認為是最標準的眉毛粗細。超過或是少於，都會讓人覺得眉毛偏寬或偏細。不過還是要隨著每個人臉型的不同微調，適當的加粗或減細眉毛會更能修飾臉型。

以下就為大家整理出三個判斷的標準：

1.觀察中庭比例

中庭就是指眉心到鼻尖這一段。通常中庭偏長的臉型會給人長相較成熟的感覺，相反地，中庭偏短的臉型則會給人較童顏、可愛的感覺。而眉毛的粗細也會影響到視覺上中庭的比例，當眉毛寬度較粗時，能讓中庭看起來較縮短，而當眉毛寬度較細時，則會讓中庭看起來較長。

2.看額頭寬度

若臉部比例是屬於額頭偏窄時，適合畫較細的眉毛。當額頭較寬或屬於高額頭時，畫上寬度較粗的眉毛，能更好的修飾偏寬的額頭，讓臉部比例更好看。

3.眼睛至眉毛的間距

以眼睛寬度為基準，若眼睛到眉毛的距離超過眼睛的寬度，則屬於間距較寬的類型，容易有眼睛顯腫、看起來較無神的感覺，適合畫上偏粗的眉毛，讓眼部看起來更有精神。反之，間距窄的類型容易會有看起來比較兇、眼部較沉悶的感覺，適合以較細的眉毛來修飾。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2022夏妝重點在眼影！8品牌新品推薦，細緻光澤感美出新高度

● 想打造清新透明感「日雜妝」，一定要掌握這5個妝容重點！