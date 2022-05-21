《請叫我總監》譚松韻超百變！職場小白→經理　2單品搭配氣勢滿分

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

主演《以家人之名》聲勢大漲的譚松韻，近期又以現代職場劇《請叫我總監》受到大量關注，劇中飾演在求職時誤打誤撞成為總裁秘書，其實懷抱著成為投資人夢想的女主角寧檬，歷經在毒舌老闆林更新身邊工作3年後，終於找到機會轉換跑道，朝著投資總監的理想前進。

譚松韻從原本投資公司的總裁秘書，變成投資公司的經理人，除了工作能力上的成長，最大的不同就屬穿著打扮最為顯著，不論是職場新鮮人，或是在職場工作卻每日為穿搭煩惱的你，不妨從《請叫我總監》譚松韻的職場穿搭中找尋靈感。

譚松韻職場穿搭術

職場小白

畢業後找工作時期，譚松韻選擇看起來具有專業感的西裝外套穿搭，不過跟許多職場小白一樣，戴著學生時期必備的細框眼鏡，透露初入社會的青澀感，少了一點時髦氣場。

總裁秘書

面試投資經理人卻意外成為總裁秘書，譚松韻以襯衫和過膝裙裝，展現身為秘書的端莊形象，臉上的眼鏡從剛畢業時的細框款變成粗框款。

變身投資人

離開惡魔老闆開的既明資本，去到鷹石資本工作，美女老闆對寧檬的首個要求，就是要寧檬撕掉自己秘書標籤，打理好自己的儀容，於是，寧檬捨棄招牌黑框眼鏡和馬尾，將長髮放下並開始化妝，原本襯衫、過膝裙則換成合身上衣與西裝外套，同時配戴項鍊、手錶為造型增添亮點。

投資經理

升職後的寧檬，穿搭變得更俐落，也更有自己的風格，像是西裝外套和西裝長褲的成套穿搭，搭配氣勢滿分的高跟鞋，成功擺脫職場小白的形象，替自己營造出職場女強人的氣場。

投資經理私服穿搭

撕掉秘書標籤後，寧檬就連私下穿搭也變不同，針織背心和同色系的針織罩衫，下身則搭配牛仔褲，實在很難跟黑色粗框眼鏡的她聯想在一起。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● LV Bubblegram系列雲朵包好夢幻，4大包款搭冰川藍、鵝黃色、火龍果粉

● 2022新款戒指推薦：寶格麗、LV、愛馬仕、Tiffany…聚焦售價10萬以內