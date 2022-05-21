fb ig video ETtoday search mobile

《請叫我總監》譚松韻超百變！職場小白→經理　2單品搭配氣勢滿分

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

主演《以家人之名》聲勢大漲的譚松韻，近期又以現代職場劇《請叫我總監》受到大量關注，劇中飾演在求職時誤打誤撞成為總裁秘書，其實懷抱著成為投資人夢想的女主角寧檬，歷經在毒舌老闆林更新身邊工作3年後，終於找到機會轉換跑道，朝著投資總監的理想前進。

譚松韻從原本投資公司的總裁秘書，變成投資公司的經理人，除了工作能力上的成長，最大的不同就屬穿著打扮最為顯著，不論是職場新鮮人，或是在職場工作卻每日為穿搭煩惱的你，不妨從《請叫我總監》譚松韻的職場穿搭中找尋靈感。

譚松韻職場穿搭術

職場小白

畢業後找工作時期，譚松韻選擇看起來具有專業感的西裝外套穿搭，不過跟許多職場小白一樣，戴著學生時期必備的細框眼鏡，透露初入社會的青澀感，少了一點時髦氣場。

總裁秘書

面試投資經理人卻意外成為總裁秘書，譚松韻以襯衫和過膝裙裝，展現身為秘書的端莊形象，臉上的眼鏡從剛畢業時的細框款變成粗框款。

變身投資人

離開惡魔老闆開的既明資本，去到鷹石資本工作，美女老闆對寧檬的首個要求，就是要寧檬撕掉自己秘書標籤，打理好自己的儀容，於是，寧檬捨棄招牌黑框眼鏡和馬尾，將長髮放下並開始化妝，原本襯衫、過膝裙則換成合身上衣與西裝外套，同時配戴項鍊、手錶為造型增添亮點。

投資經理

升職後的寧檬，穿搭變得更俐落，也更有自己的風格，像是西裝外套和西裝長褲的成套穿搭，搭配氣勢滿分的高跟鞋，成功擺脫職場小白的形象，替自己營造出職場女強人的氣場。

投資經理私服穿搭

撕掉秘書標籤後，寧檬就連私下穿搭也變不同，針織背心和同色系的針織罩衫，下身則搭配牛仔褲，實在很難跟黑色粗框眼鏡的她聯想在一起。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

LV Bubblegram系列雲朵包好夢幻，4大包款搭冰川藍、鵝黃色、火龍果粉

2022新款戒指推薦：寶格麗、LV、愛馬仕、Tiffany…聚焦售價10萬以內

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 請叫我總監, 譚松韻, 職場穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻

肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻

Angelababy太瘦撐不起「仙氣羽毛裙」！　骨感身材全看光

Angelababy太瘦撐不起「仙氣羽毛裙」！　骨感身材全看光

阿湯哥牽凱特王子妃搶風頭　威廉靠「飛機鞋」扳回一城

阿湯哥牽凱特王子妃搶風頭　威廉靠「飛機鞋」扳回一城

韓國女生都想整成她！洪秀珠簡約穿搭公開　素T都撩男於無形 艾兒芬妮仙氣裝被嫌膩了　「印度第一美女」花朵裝慘淪「一團糟」 周迅根本香奈兒搖滾公主！　大膽造型「捲髮＋紫眼影」仙氣絕了 超準心測！你第一眼看到什麼？秒測你現階段「最不能缺少的東西」 「金魚腦」是自己害的？5個傷害記憶力的壞習慣　愛吃宵夜要小心 誰說蕾絲最性感？網推「運動風內衣褲」親膚觸感　盛讚：欲罷不能 華莎穿桃色薄紗裝果然「性感天花板」　迷你短裙開衩直奔腰線

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面