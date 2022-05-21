「雙排扣」西裝外套型人名人都愛穿！3重點展現中性時髦風格

Text / Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

西裝外套一直是男女衣櫃中不可或缺的單品，其中「雙排扣」的款式更是深得不少穿搭型人喜愛，趕緊來看看本季有哪些單品推薦吧！

秀上搭配解析

Alexander McQueen 將品牌標誌性的解構手法融入西裝設計，搭配中性風格的西裝套裝，特殊的設計細節讓整體造型看起來不會過於拘謹，反而添入更多的時髦感。

Louis Vuitton 同樣運用解構設計打造雙排扣西裝外套，寬鬆的版型男女都適合穿著，可以看到秀上造型運用下半身消失的穿搭技巧，展現女人的線條與率性風格。

街頭型人演繹

夏日不妨大膽地嘗試亮色系作為造型搭配，One Tone色系的西裝造型能夠展現時髦活力，腰間再繫上腰帶能讓造型更完整。

運用皮質手套與皮靴的點綴讓造型多了更多的中性感，展現俐落風格的同時又能保有性感魅力。

無論是否是雙排扣的西裝外套，都能運用像是漁夫帽、球鞋等街頭風格單品，在休閒與正式間取得平衡，展現新世代混搭風格。

編輯單品推薦

▲（左）Brunello Cucinelli 湖水綠西裝外套，NT$130,000；（右）Gucci 雙排扣夾克，NT$94,000



▲（左）Maje 雙口袋西裝外套；（右）CELINE 格紋西裝外套，NT$120,000



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