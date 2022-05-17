fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢5／16-5／22！雙子水逆影響最大、水瓶該調適身心

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

逆行的水星雖然在上週就定位，不過影響力將從這週正式登場，對於所有羊座來說，你的考驗在於社交與人際，透過某些意料外的狀況，將能讓你重新檢視過去的你在與人的溝通、互動上欠缺的部分。除了人際上的煩惱外，感情上多一點主動就為自己爭取多一點機會，透過熱絡的互動能讓雙方更有進展，相反的若只想被動等待，當心機緣錯失。

金牛座 4.21~5.20

雖然太陽彷彿嬌客一般走入了牛座的本命宮位，但顯然釋放出的影響力稍稍小於水逆！這週牛座面對重重挫折與考驗，除了發揮強大耐受力一一消化接受外，也建議牛座善用太陽帶來的自信之氣，勇敢表達想法，不論在職場或感情上，只要認真紮實就贏了一半，單身者有機會遇見真命對象，別再用以憂鬱的形象武裝自己。

雙子座 5.21~6.20

由於水逆降臨在本命宮，雙子這週就算想避也避不了這段逆行變化，除了準備好強大的EQ與心臟接受考驗外，建議雙子可以進一步磨練自己反應能力，以及化危機為轉機的應變力，在重重壓力之下，也會是你最有機會展露潛力與專長的時刻。單身的雙子此時最好還是表現的低調一點，當心一番美意很可能弄巧成拙，造成別人反感。

巨蟹座 6.21~7.21

不論是出於自願，或著是硬著頭皮使然，蟹座一直以來肩上背負的壓力都沒少過，這週則是沉重之外，更考驗著你的信念與堅持，只要強大自己的自信，事情必然可以進行得更順手，但相反的自亂陣腳，或太在意別人評價，對自己是一點好處也沒有。這段時間情人就是你的貴人，最在必要是給你靈感，帶給你無可取代的安心與療癒。

獅子座 7.22~8.22

即便自己挾帶著優異的人際相處模式與贏得第一眼印象，但在水星逆行的原罪下，這週的考驗將落在面臨社交、溝通與EQ的考驗等等，如果沒有全然準備好，很可能讓你挫敗連連！這週的你在合作關係方面將出現新的變化，感情路上距離脫單還有一段坎坷路，最近吃苦當吃補，先好好付出再說！

處女座 8.23~9.22

工作上不隨風起舞、穩健且沈得住氣的處女座，向來者是水逆期間十分抗跌的星座，而這次得檢視自己理想與能力之間的差距，過高的期待與自我實現的渴望或許能發一波你的潛力，但PUSH久了恐怕會讓這週的處女顯得疲態百出，水逆期間建議任何想法都要避免過度以自我為中心，需要再積極些，如果能表現出你主動親和的社交力，將能讓事情得到更有效率的處理。

天秤座 9.23~10.22

上週明明還好好的，但行星只是逆行了一個維度，就可能影響星座的星向與運勢，天秤座這週運勢起伏不定，只能說凡事如履薄冰，尤其在工作上要特別小心處理各種緊急任務，事情再小也別輕忽。另外，也別一昧只想趕工作進度，卻忘了保持往日嚴謹的習慣。感情上單行道走滿走好，暫且沒有桃花，也能幫助你更專注在重要事情上。

天蠍座 10.23~11.22

雖然頂著水逆的壓力，不過所有天蠍們更適合把重點聚焦在感情上，這週象徵感情能量的金星正穩穩坐落在你的感情宮位呢！憑藉著你的情感力，必然能將水逆轉化、逢凶化吉。人緣增強的你愛情運不弱，單身者有機會結識到不錯的異性，至於有對象者，兩人甘苦與共之下能一天天累積出濃郁的情感。

射手座 11.23~12.21

水逆一片哀嚎聲中，可以在自信與開朗樂觀的氣勢下讓自己悻免於難的，恐怕就是射手了！不過本週感情運勢會是較弱的一環，有對象的相處過程中某些小事情的缺乏默契，都將成為讓兩人關係岌岌可危的稻草，除了個性之間的差異外，說不清的誤會，某些耳語或眾人的輿論與眼光將成為兩人之間極大的矛盾點。

摩羯座 12.22~1.19

或許是給了自己過高的期待，以致於摩羯這週在水逆及冥王星的雙重壓力下，顯得疲累不堪，工作上當心難度增加，背負著主管上司的期待辛苦猛衝，但薪水獎金卻未必提升，不過只要有心就不怕沒機會，即便頂著水逆壓力，都別停止追求幸福的腳步，只是單身者，近期可能暫且還不是墜入愛情的最佳時機，但感情將在醞釀中突飛猛進。

水瓶座 1.20~2.18

水逆影響大爆發的這週，剛好也是水瓶正向能量力道轉弱的時刻，早就忙碌緊繃了好一陣子的你，這週整個有些後繼無力，疲累態勢明顯，工作上容易有種使不上力的無助感，不妨趁著這段時間給自己休個假調適一下身心。感情同樣需要保持一點距離，或許可以改善兩人近距離發生衝突的頻率。

雙魚座 2.19~3.20

就算避開了水星的殺傷力，魚座也很難逃過冥王星逆行的襲擊，這週的你最大敵人還是自己，面對同儕、工作夥伴得設法拋下偶包或他人評價，貫徹、堅持自己的想法，才能避免被負評議論綁架！有對象者感情需要重拾以往的熱度，別讓疫情或各自忙碌拉開了距離，單身者懶散、被動仍是卡關的關鍵，試著自然點、主動點，兩人之間的火花很容易就此引燃。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

12星座愛情必勝攻略／水象星座篇：學習放鬆、理性觀察，別被慾火牽著走

2022第二波水逆遇上木星牡羊，大刀闊斧的事先緩一緩，10月底前是試水溫與換檔時機

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！你第一眼看到什麼？秒測你現階段「最不能缺少的東西」

超準心測！你第一眼看到什麼？秒測你現階段「最不能缺少的東西」

以為看錯！Rosé罕見「及肩短髮」造型曝光　搭配低胸馬甲氣場超殺

以為看錯！Rosé罕見「及肩短髮」造型曝光　搭配低胸馬甲氣場超殺

少吃卻沒辦法變瘦？7招加速新陳代謝，聰明挑食養成「易瘦體質」

少吃卻沒辦法變瘦？7招加速新陳代謝，聰明挑食養成「易瘦體質」

雨下不停！營養師曝「4類袪濕食物」多吃，幫助排除體內濕氣 對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你 王心凌撞孫芸芸28萬香奈兒大衣　神複製穿搭美腿吸睛 值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣 痘疤比痘痘更難搞！皮膚科醫師教「正確去痘印」護理4重點 《且試天下》趙露思「順色穿搭」先筆記！最夯紫色一上身就電翻粉絲 第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面