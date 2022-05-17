安格斯12星座一周運勢5／16-5／22！雙子水逆影響最大、水瓶該調適身心

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

逆行的水星雖然在上週就定位，不過影響力將從這週正式登場，對於所有羊座來說，你的考驗在於社交與人際，透過某些意料外的狀況，將能讓你重新檢視過去的你在與人的溝通、互動上欠缺的部分。除了人際上的煩惱外，感情上多一點主動就為自己爭取多一點機會，透過熱絡的互動能讓雙方更有進展，相反的若只想被動等待，當心機緣錯失。

金牛座 4.21~5.20

雖然太陽彷彿嬌客一般走入了牛座的本命宮位，但顯然釋放出的影響力稍稍小於水逆！這週牛座面對重重挫折與考驗，除了發揮強大耐受力一一消化接受外，也建議牛座善用太陽帶來的自信之氣，勇敢表達想法，不論在職場或感情上，只要認真紮實就贏了一半，單身者有機會遇見真命對象，別再用以憂鬱的形象武裝自己。

雙子座 5.21~6.20

由於水逆降臨在本命宮，雙子這週就算想避也避不了這段逆行變化，除了準備好強大的EQ與心臟接受考驗外，建議雙子可以進一步磨練自己反應能力，以及化危機為轉機的應變力，在重重壓力之下，也會是你最有機會展露潛力與專長的時刻。單身的雙子此時最好還是表現的低調一點，當心一番美意很可能弄巧成拙，造成別人反感。

巨蟹座 6.21~7.21

不論是出於自願，或著是硬著頭皮使然，蟹座一直以來肩上背負的壓力都沒少過，這週則是沉重之外，更考驗著你的信念與堅持，只要強大自己的自信，事情必然可以進行得更順手，但相反的自亂陣腳，或太在意別人評價，對自己是一點好處也沒有。這段時間情人就是你的貴人，最在必要是給你靈感，帶給你無可取代的安心與療癒。

獅子座 7.22~8.22

即便自己挾帶著優異的人際相處模式與贏得第一眼印象，但在水星逆行的原罪下，這週的考驗將落在面臨社交、溝通與EQ的考驗等等，如果沒有全然準備好，很可能讓你挫敗連連！這週的你在合作關係方面將出現新的變化，感情路上距離脫單還有一段坎坷路，最近吃苦當吃補，先好好付出再說！

處女座 8.23~9.22

工作上不隨風起舞、穩健且沈得住氣的處女座，向來者是水逆期間十分抗跌的星座，而這次得檢視自己理想與能力之間的差距，過高的期待與自我實現的渴望或許能發一波你的潛力，但PUSH久了恐怕會讓這週的處女顯得疲態百出，水逆期間建議任何想法都要避免過度以自我為中心，需要再積極些，如果能表現出你主動親和的社交力，將能讓事情得到更有效率的處理。

天秤座 9.23~10.22

上週明明還好好的，但行星只是逆行了一個維度，就可能影響星座的星向與運勢，天秤座這週運勢起伏不定，只能說凡事如履薄冰，尤其在工作上要特別小心處理各種緊急任務，事情再小也別輕忽。另外，也別一昧只想趕工作進度，卻忘了保持往日嚴謹的習慣。感情上單行道走滿走好，暫且沒有桃花，也能幫助你更專注在重要事情上。

天蠍座 10.23~11.22

雖然頂著水逆的壓力，不過所有天蠍們更適合把重點聚焦在感情上，這週象徵感情能量的金星正穩穩坐落在你的感情宮位呢！憑藉著你的情感力，必然能將水逆轉化、逢凶化吉。人緣增強的你愛情運不弱，單身者有機會結識到不錯的異性，至於有對象者，兩人甘苦與共之下能一天天累積出濃郁的情感。

射手座 11.23~12.21

水逆一片哀嚎聲中，可以在自信與開朗樂觀的氣勢下讓自己悻免於難的，恐怕就是射手了！不過本週感情運勢會是較弱的一環，有對象的相處過程中某些小事情的缺乏默契，都將成為讓兩人關係岌岌可危的稻草，除了個性之間的差異外，說不清的誤會，某些耳語或眾人的輿論與眼光將成為兩人之間極大的矛盾點。

摩羯座 12.22~1.19

或許是給了自己過高的期待，以致於摩羯這週在水逆及冥王星的雙重壓力下，顯得疲累不堪，工作上當心難度增加，背負著主管上司的期待辛苦猛衝，但薪水獎金卻未必提升，不過只要有心就不怕沒機會，即便頂著水逆壓力，都別停止追求幸福的腳步，只是單身者，近期可能暫且還不是墜入愛情的最佳時機，但感情將在醞釀中突飛猛進。

水瓶座 1.20~2.18

水逆影響大爆發的這週，剛好也是水瓶正向能量力道轉弱的時刻，早就忙碌緊繃了好一陣子的你，這週整個有些後繼無力，疲累態勢明顯，工作上容易有種使不上力的無助感，不妨趁著這段時間給自己休個假調適一下身心。感情同樣需要保持一點距離，或許可以改善兩人近距離發生衝突的頻率。

雙魚座 2.19~3.20

就算避開了水星的殺傷力，魚座也很難逃過冥王星逆行的襲擊，這週的你最大敵人還是自己，面對同儕、工作夥伴得設法拋下偶包或他人評價，貫徹、堅持自己的想法，才能避免被負評議論綁架！有對象者感情需要重拾以往的熱度，別讓疫情或各自忙碌拉開了距離，單身者懶散、被動仍是卡關的關鍵，試著自然點、主動點，兩人之間的火花很容易就此引燃。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 12星座愛情必勝攻略／水象星座篇：學習放鬆、理性觀察，別被慾火牽著走

● 2022第二波水逆遇上木星牡羊，大刀闊斧的事先緩一緩，10月底前是試水溫與換檔時機