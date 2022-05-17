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申敏兒透視裙襬洩白皙雙腿！泰國神顏「性感碾壓」連換兩套拼了

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記者王則絲／外電報導

GUCCI最新時裝秀「GUCCI COSMOGONIE」地點選在義大利古蹟蒙特城堡（Castel Del Monte），於台灣時間今（17日）凌晨兩點展開。現場邀請到來自各地的女神前來看秀，全球品牌大使申敏兒一身裸粉色長洋裝華麗現身，透視裙襬洩白皙雙腿；「泰國神顏」黛薇卡（Davika）連換兩套拼了，中空馬甲禮服性感碾壓全場。

▲女星參加gucci大秀。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒現身GUCCI最新時裝秀。（圖／品牌提供）

韓女星申敏兒在去年宣布成為GUCCI全球品牌大使，當然是義不容辭飛往看秀，當晚申敏兒穿著GUCCI LOVE PARADE系列的裸粉色透視刺繡裙裝，下襬暗紅色絨布垂墜，典雅又華麗，雖然做足了保護措施，透視裙襬依然能看見申敏兒若隱若現的白皙雙腿，展露小小的性感，手上則是拎著白色的DIANA迷你竹節包作為配件點綴。

▲女星參加gucci大秀。（圖／翻攝自IG）

▲黛薇卡與申敏兒同框合影。（圖／翻攝自IG@davikah）

有泰國神顏之稱的黛薇卡也現身秀場，並開心的與申敏兒合照，兩人同框畫面美翻了。黛薇卡的看秀造型同樣選擇了GUCCI LOVE PARADE系列的粉色緞面禮服，綴以黑色蕾絲滾邊，馬甲設計的胸口連開三洞，將性感指數推至最高，黑色的羽毛手袖披掛於肩上，則增添高貴氣場，碾壓在場其他女星。

▲女星參加gucci大秀。（圖／翻攝自IG）

▲黛薇卡接連演繹兩套造型。（圖／翻攝自IG@davikah）

而在大秀前一天，黛薇卡還加碼演繹另一套造型，短版的皮革馬甲下，以薄荷色的蕾絲裙覆蓋穿著性感網襪的雙腿，並以蛇皮紋路的長靴收尾，對比看秀時的華麗，這一套更添叛逆與酷勁。

▲女星參加gucci大秀。（圖／翻攝自IG）

▲女星Dakota Johnson與Elle Fanning也到場看秀。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

申敏兒, 泰國神顏, Davika, 黛薇卡, GUCCI, GUCCI COSMOGONIE

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