亮・珠寶／「大顆，簡約就有氣勢」　黑漆飾鑽石、藤蔓繞海水藍寶

▲Boucheron Vendome Liseré系列14.31克拉綠碧璽戒1,250,000元（由上至下），12.79克拉摩根石戒1,120,000元，13.09克拉海水藍寶戒1,180,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天然寶石獨一無二，每一顆都有獨自的個性樣貌、色澤，單顆寶石配上簡約設計即可展現獨特魅力。法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）靈感發想自總店所屬之地--「巴黎珠寶盒」芳登廣場的Vendôme Liseré系列，以黑漆飾邊與美鑽勾勒出八角輪廓，烘托主石鑽石或彩色寶石，深具氣勢。

▲Boucheron Vendome Liseré系列項鍊鑲嵌4.85克拉海水藍寶石（左）590,000元，4.92克拉摩根石款559,000元。

Boucheron個性寶石

Boucheron Vendôme Liseré系列的造型，來自俯瞰芳登廣場的八角形輪廓，近日推出鑲嵌粉色摩根石、藍色海藍寶石、綠色碧璽的項鍊與戒指，項鍊主石逾4克拉，而戒指的彩色寶石主石都超過12克拉，重量級設計非常搶眼；品牌同時推出白鑽款，分別有戒指、多個八角造型構成的手環與項鍊，流露奢華氣息。

▲Boucheron鑲嵌16.59克拉鑽石的Vendome Liseré系列項鍊，5,200,000元。

Tiffany藤蔓拱彩寶

Tiffany & Co.靈感源自大自然的Victoria™系列，運用鑲嵌欖尖形鑽石的藤蔓線條，環繞中央約2.75克拉的海水藍寶石，成功烘托主石，也讓單顆彩色寶石戒更具生命力，是一款優雅的雞尾酒戒。

▲Tiffany鑲嵌2.75克拉海水藍寶石的Victoria Vine戒指，510,000元。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

De Beers主鑽自由配

英國鑽石品牌De Beers以饒富變化性的鑽石項鍊吸睛，推出鑲嵌6.73克拉白鑽的Snow Dance短項鍊，不僅可單戴，亦可於下方添加可拆卸式的梨形鑽石吊墜墜，為簡潔風格項鍊增添華麗感，且吊墜不限白鑽，品牌還提供梨形橘鑽、黃鑽與綠鑽等彩鑽選擇。

▲模特兒佩戴De Beers Snow Dance鑽石短項鍊1,375,000元，梨形主鑽可自由選擇白鑽或彩鑽，價格依鑽石等級而異。（圖／De Beers）

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