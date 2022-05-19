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東元捕蚊燈一台不到350元！3種神級用法讓小黑蚊無所遁形

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文／C編

晚上睡覺有小蚊子飛來飛去，相當擾人，除了電蚊拍，最好可以找一台捕蚊燈，自動殺蚊非常方便，但在使用上，有特殊的技巧，讓捕蚊燈發揮更大作用，以下3招分享，可以透過這樣的方式，讓蚊子通通消失。

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▲捕蚊燈,東元,蚊子,Her森森。（圖／Her森森）

▲東元 廣角吸入式捕蚊燈，原價980元、特價699元，買一送一，點我購買

1.選擇光線較暗的房間

使用捕蚊燈前，建議先把窗戶、燈光關上，因為大多數的捕蚊燈都會發出光線，以及誘蚊的光波，所以建議在光線較暗的環境裡面使用。

2.放置在適合的位置

因為捕蚊燈有高度上的限制，建議可以放置在距離地面80公分到120公分，空曠無人的環境，建議可以拿小桌子擺放在上面，可以增加吸蚊的效率。

3.臥室提前開啟

在要進去臥室前的2到3小時，提前開啟捕蚊燈，讓它在裡面運轉一陣子，大臥室建議可以更早開啟時間，以提供足夠的時間殺蚊，這樣後續就可以睡個好覺。

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▲捕蚊燈,東元,蚊子,Her森森。（圖／Her森森）

▲東元 廣角吸入式捕蚊燈，原價980元、特價699元，買一送一，點我購買

「Her森森」就推出「東元 廣角吸入式捕蚊燈」，原價980元、特價699元，買一送一，等於一台不到350元，擁有360度超廣角大範圍吸入式滅蚊，無電擊噪音，365nm光波誘蚊搭配旋風吸入式風扇，全面滅蚊超科技，同時支援USB設備，隨插即用超方便，尤其是家裡有小孩，更是需要一台使用。

關鍵字：

捕蚊燈, 東元, 蚊子, Her森森

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