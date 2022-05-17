NIKE「夏季特惠」跑鞋5折現省千元！　adidas服飾降價2件再6折

▲運動品牌官網折扣開跑。（圖／翻攝自官網）

記者鮑璿安 ／台北報導

本土疫情升溫，居家網購是最安全的選擇，運動品牌NIKE特別於官網開跑「夏季特惠活動」，針對部分優惠商品，還享有額外7折，舉例才剛上市的新品Nike Air Zoom Winflo 7跑鞋，從原價3千元打對折來到1499元。同時，adidas也針對服飾品項有「2件6折優惠」，民眾此時入手相當划算。

▲NIKE官網夏季特惠開跑，跑鞋打對折 。（圖／翻攝自官網）

NIKE官網即日起至5月 22日 晚上11:59，於結帳時輸入 「MAY30」，訂單即可享有額外7折優惠。 此次針對5百多款品項，包括跑鞋、運動服飾、配件等都有夏季特惠價格，像是不敗鞋款Nike Air Force 1從原價3600元降至2879元，還可額外7折，幾乎現省千元左右。另也有短褲、腰包品項都落在千元內。

▲adidas也在官網針對服飾品項有「2件6折優惠」。（圖／翻攝自官網）



與此同時，adidas也在官網針對服飾品項有「2件6折優惠」，輸入「MAYSALE」即可享有折扣，包括運動背心與短褲以及ATMOS PINK X JENNY KAORI 長袖上衣都有降價。