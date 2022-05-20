日本冰絲內衣下殺153元！無鋼圈束縛、自帶涼感　當然是夏季必備

文／C編

討厭束縛感、追求穿內衣要極致舒適的妳，現在有更多選擇了，「Her森森」推出「無鋼圈美型運動內衣」系列優惠活動，最低平均單件只要153元，就可以把日本涼感冰絲內衣帶回家，穿起來透氣涼感又舒適，絕對是夏季必備神物。

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涼感冰絲無鋼圈、無痕運動內衣

夏季到來，穿搭一定要挑選好的質料、涼感的材質，才可以避免出現搔癢、流汗、起疹子之類的問題，來日本的涼感無痕內衣，採用冰絲材質，穿起來涼感舒適、沒有存在感，非常輕盈，並且使用貼身無痕的一片式設計，沒有縫線干擾，減少與肌膚磨擦。

內杯使用可拆卸獨立透氣內杯，立體有型，穿起來立刻聚攏、集中托高，同時又不會有鋼圈式內衣的壓迫感，不只是可以上班穿，約會、運動、睡覺都可以搭配，還有多種顏色可以挑選，絕對是夏季必備好物。

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彈力無鋼圈運動內衣

無鋼圈設計的蕾絲無痕運動內衣，穿起來不會有緊勒感，服貼於身材、塑身效果佳，建議挑選大一碼，穿起來會更加舒適，高彈力材質設計，可以輕鬆服貼於身體肌膚，打造出完美的身材曲線。

另外，採用彈力寬肩帶，提拉卻不會勒肩，撫平困擾的副乳肉肉，涼感透氣不悶熱，連側面都採用全包的設計，收副乳效果十分好，擁有提拉聚攏的效果，防止胸部下垂，每天穿也不會覺得不舒服，前面更是擁有蕾絲設計，相當優雅又有女人味。