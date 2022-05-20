fb ig video ETtoday search mobile

日本冰絲內衣下殺153元！無鋼圈束縛、自帶涼感　當然是夏季必備

>

文／C編

討厭束縛感、追求穿內衣要極致舒適的妳，現在有更多選擇了，「Her森森」推出「無鋼圈美型運動內衣」系列優惠活動，最低平均單件只要153元，就可以把日本涼感冰絲內衣帶回家，穿起來透氣涼感又舒適，絕對是夏季必備神物。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲內衣,冰絲,Her森森。（圖／Her森森）

▲日本熱銷涼感冰絲無痕、無鋼圈運動內衣3件組，原價750元、特價459元，點我購買

涼感冰絲無鋼圈、無痕運動內衣

夏季到來，穿搭一定要挑選好的質料、涼感的材質，才可以避免出現搔癢、流汗、起疹子之類的問題，來日本的涼感無痕內衣，採用冰絲材質，穿起來涼感舒適、沒有存在感，非常輕盈，並且使用貼身無痕的一片式設計，沒有縫線干擾，減少與肌膚磨擦。

內杯使用可拆卸獨立透氣內杯，立體有型，穿起來立刻聚攏、集中托高，同時又不會有鋼圈式內衣的壓迫感，不只是可以上班穿，約會、運動、睡覺都可以搭配，還有多種顏色可以挑選，絕對是夏季必備好物。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲內衣,冰絲,Her森森。（圖／Her森森）

▲日本熱銷 涼感冰絲無痕內衣 3件組 無鋼圈內衣 運動內衣，原價750元、特價459元，點我購買

彈力無鋼圈運動內衣

無鋼圈設計的蕾絲無痕運動內衣，穿起來不會有緊勒感，服貼於身材、塑身效果佳，建議挑選大一碼，穿起來會更加舒適，高彈力材質設計，可以輕鬆服貼於身體肌膚，打造出完美的身材曲線。

另外，採用彈力寬肩帶，提拉卻不會勒肩，撫平困擾的副乳肉肉，涼感透氣不悶熱，連側面都採用全包的設計，收副乳效果十分好，擁有提拉聚攏的效果，防止胸部下垂，每天穿也不會覺得不舒服，前面更是擁有蕾絲設計，相當優雅又有女人味。

關鍵字：

內衣, 冰絲, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

試・開箱／女生包裡都該有一支美唇油　立刻豐唇還能帶來好氣色 夏天太熱！衛生棉、面膜都出沁涼版　不只消暑還能緊緻毛孔好划算 MET Gala／馬斯克買完推特首露面！帶超模媽媽走紅毯　銀髮貴氣逼人 MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質 別再亂七八糟！北歐風床頭櫃下殺599元　大又深可收納各種小物 肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻 「金魚腦」是自己害的？5個傷害記憶力的壞習慣　愛吃宵夜要小心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面