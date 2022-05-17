荷包蛋、水煮蛋⋯你最愛吃哪一種蛋？測出你內心潛在個性準到爆

記者李薇／綜合報導

蛋是每個人每天幾乎都會補充的營養食材，但根據你喜歡吃的蛋不同，也可以測驗出你的內心世界，以下就是透過你喜歡吃的蛋類型，整理出你潛在的內心個性。

你喜歡吃哪一種蛋？

A.水煮蛋

B.炒蛋

C.荷包蛋

D.半熟蛋

A.水煮蛋

你是相對來說比較保守派的人，在做任何事情之前，都會先把所有的資料都整理好、準備好，才進行下一步的行動，因為這樣，跟你相處的人會覺得你稍微有點木訥，建議在思考階段的時候，可以多跟身邊好友交流，講出心裡的想法。

B.炒蛋

你在做事情跟交朋友都是一個很依靠本能跟直覺的人，所以經常不按牌理出牌，只要想到就會去做，經常嚇到身邊的人，但因為思考跳躍，時常可以想到很多創意的新點子，也會讓身邊的人覺得你很有趣，所以想多做靠近。

C.荷包蛋

你對於生活充滿好奇心以及活力，身邊總是凝聚了很多朋友，因為對於未來有很多的憧憬和期待，但往往私底下的付出不成正比，所以一直停留在「想」的階段，建議還是要身體力行，才能把幻想變作實踐喔。

D.半熟蛋

你身上有種讓人猜不透的神秘氣息，就算身邊有很多朋友，你也會在心中默默地為對方打分數，並且把他們擺放到適合的位置，觀察誰才是真心為你付出的朋友，不常會透露出心中的秘密，是個相當保護自己的人。