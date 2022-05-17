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GUCCI在夢幻星辰中展開神秘大秀　下一季焦點草莓包、大手袋曝光

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記者王則絲／外電報導

GUCCI最新2023早春時裝秀「GUCCI COSMOGONIE」地點選在義大利古蹟蒙特城堡（Castel Del Monte），伴隨難得一見的天文奇景「超級花血月」，於台灣時間今（17日）凌晨兩點展開。

▲Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

創意總監Alessandro Michele本次大秀聚焦在探索宇宙起源，納入眾多天體元素在服裝中呈現，並於夢幻的星辰投影以及神秘的城堡中展開；101套的巨量造型裡，已能瞥見不少潛力款式，包括有些突兀出現的可愛草莓包，以及逐漸走向放大尺寸的手袋們。

Alessandro Michele本季會以COSMOGONIE為題，是為歌頌德國哲學家沃爾特班傑明（Walter Benjamin）的「星叢」概念，意味著捕捉「一個特定的當下時刻，和一個同樣特定的過往地點之間」的同步性，他認為，如果有哪位思想家能夠把在時間和空間上如此遙遠的事物連結起來，把它們以充滿張力的星叢來重新闡明，那就是Walter Benjamin。

▲Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

以13世紀的城堡作為背景，大秀先是由宛如星雲蔓延的人造皮草與水鑽薄紗造型，意外平靜的展開，接著穿著奪目服裝的大量模特魚貫走出，能看到佈滿亮片、鑽飾的禮服，連接成星座或是滿滿星辰的意象；中世紀的「拉夫領」元素，出現在領口與袖口；致敬Tom Ford風格的透明連身裙、束縛衣或是西裝亦是重要元素。

▲Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

▲▼Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

▲Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

▲Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

「GUCCI COSMOGONIE」宛如一場結合了天文與歷史的童話或神話故事，有公主、有主教、有披著披風的騎士、戰士、還有穿著條紋裝的小丑⋯⋯另外，還可以發現到系列中有許多左右不同色彩的陰陽拼接設計，除醒目之外，也在在體現沃爾特班傑明的哲學理念。

▲Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

▲Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

▲Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

▲Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

▲Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

不可忽視的配件部分本季也相當精彩，好像走錯棚一樣的童趣風「草莓包」，還有像武器夾能綁在手上的「手臂包」，無疑是個吸睛亮點；這幾季以來大手袋越趨受歡迎，大尺寸的皮革肩背包，也讓人一眼相中。

▲Gucci Cosmogonie大秀。（圖／品牌提供）

▲gucci。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

GUCCI, Gucci cosmogonie, 2023早春, 草莓包

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