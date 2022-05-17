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萬寶龍取白朗峰花崗岩製筆！　限量1支款身價逾4600萬

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▲▼Montblanc,Chaumet 。（圖／公關照）

▲萬寶龍高藝術性系列致敬首度登頂白朗峰限量款1，約46,570,000元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國精品萬寶龍（Montblanc）招牌的六角白星Logo，源自法國與義大利交界處、海拔4,810公尺西歐最高峰白朗峰白雪皚皚的模樣，象徵象徵不斷開拓與追求卓越的精神，為紀念1786年8月8日成功征服白朗峰的獵人兼水晶收藏家Jacques Balmat、熱愛植物學和礦物的登山者兼醫生Michel-Gabriel Paccard，品牌推出5款高藝術性系列致敬首度登頂白朗峰限量鋼筆，各鑲嵌寶石、白朗峰的花崗岩、木材等，於筆上展現宏偉高峰。

▲▼Montblanc,Chaumet 。（圖／公關照）

▲萬寶龍高藝術性系列致敬首度登頂白朗峰限量款333，約903,300元。

萬寶龍高藝術性系列致敬首度登頂白朗峰限量鋼筆中，最高價之作是定價150萬歐元（約台幣46,570,000元）限量款1，筆蓋飾以琺瑯繪製的雪峰美景，框架鑲嵌漸層色的藍寶石與鑽石，其筆身更加華麗，由不同切割美鑽鋪排出陽光照射下冰天雪地的白朗峰；有趣的是品牌還以取自白朗峰的花崗岩製作限量款10，筆蓋上的琺瑯徽章是登上白朗峰的Balmat肖像。

▲▼Montblanc,Chaumet 。（圖／公關照）

▲萬寶龍高藝術性系列致敬首度登頂白朗峰限量款10，筆蓋以來自白朗峰的花崗岩製作，約6,520,000元。

品牌的經典元素除了可製成商品，亦可以精裝書呈現傳世，法國珠寶品牌CHAUMET再次以10頂著名冠冕、10個紙雕藝術，講述品牌超過240年的冠冕傳奇，推出《Tiaras of Dreams, Dreaming of Tiaras》冠冕立體書，藉由精緻的紙雕展現品牌貴客拿破崙與約瑟芬皇后一起漫步在馬爾梅森花園、歌劇院的頭飾裝扮、20年代上流社會的情景，襯托從新古典主義、自然主義、裝飾主義等各個時期的藝術風潮所誕生的華麗冠冕。

▲▼Montblanc,Chaumet 。（圖／公關照）

▲CHAUMET推出《Tiaras of Dreams, Dreaming of Tiaras》冠冕立體書。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼Montblanc,Chaumet 。（圖／公關照）


▲CHAUMET《Tiaras of Dreams, Dreaming of Tiaras》冠冕立體書收錄10頂經典的冠冕講述品牌傳奇。

▲▼Montblanc,Chaumet 。（圖／公關照）▲▼Montblanc,Chaumet 。（圖／公關照）


▲CHAUMET《Tiaras of Dreams, Dreaming of Tiaras》冠冕立體書展現精緻的紙雕藝術。

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, CHAUMET

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