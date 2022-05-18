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羅志祥把267萬LV硬箱當椅子　加碼秀8雙名牌運動鞋

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▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝羅志祥臉書）

▲羅志祥坐在LV與NBA聯名行李箱上，帽子與鞋子也都出自LV。（圖／翻攝羅志祥臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

曾自揭豪宅中的至少總價逾600萬元的「愛馬仕牆」、上百雙的「潮鞋牆」的羅志祥，這回再秀法國精品LV（Louis Vuitton，路易威登）的驚人收藏，只見頭戴LV帽、腳穿同品牌運動鞋的他，將要價2,670,000元LV聯名NBA的COURRIER LOZINE 110硬箱當椅子坐在上面，再亮出8雙總值超過34萬元的LV Trainer運動鞋，果然是超級鞋控。

▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝羅志祥臉書）

▲羅志祥曬出8雙LV鞋，總價逾34萬元。

羅志祥秀出的LV X NBA硬箱，雖非訂製款，但屬數量少的特殊款式，箱面上裝飾NBA Logo、籃球圖案、LV Monogram圖騰等，他坐在2,670,000元的硬箱上被粉絲讚帥氣，也好奇LV箱子裡是否也裝鞋子？他回答：「還沒放。」

▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝羅志祥臉書）▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝羅志祥臉書）
▲細節點綴綠色的LV Trainer運動鞋（左）43,000元，LV x Nigo系列Trainer運動鞋43,500元。（圖／LV提供，以下同）

▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝羅志祥臉書）

▲結合Monogram牛仔布及Monogram壓花粒面小牛皮的LV Trainer運動鞋，42,200元。

同時曝光的8雙配色繽紛LV Trainer運動鞋中，不乏討論度高的聯名之作，一款紅白配色的鞋子是日本潮流教父Nigo與LV已故男裝藝術總監Virgil Abloh合作的結晶，小牛皮鞋面印有此系列的紅色Louis Vuitton²心形標誌；另有結合Monogram牛仔布及Monogram壓花粒面小牛皮的復古運動鞋樣式等，讓粉絲直呼好羨慕。

▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝羅志祥臉書）

▲羅志祥的潮鞋收藏規模宛如精品店。

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關鍵字：

羅志祥, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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