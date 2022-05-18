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梅根福克斯撞衫泰國女星慘輸！　全因「狗啃瀏海」逆齡不成反顯老

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記者王則絲／台北報導

好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox）日前與歌手老公機關槍凱利（Machine Gun Kelly）一同出席告示牌音樂獎（Billboard Music Award），紅毯上一襲深V爆乳禮服搶焦點；同一款禮服，泰國女星黛薇卡（Davika）在早先也曾穿過，兩人穿出完全不同的韻味，但是梅根福克斯卻因為「狗啃瀏海」髮型，被網友嫌棄「顯老」，而成為一大敗筆。

憑藉《變形金剛》電影爆紅的梅根福克斯，擁有性感火辣的身材是她的招牌特色，每每現身公開場合的造型，都不會讓大家失望。這回陪同老公一起參加音樂獎活動，選穿設計師品牌DAVID KOMA的深V禮服，擠出傲人雙峰，超有料身材讓人看了臉紅心跳，只不過這次網友不太捧場，原因就在於梅根福克斯換了新的「狗啃瀏海」髮型，雖然原意是想增添逆齡感，但不料卻起到了反效果，網友紛紛嫌棄：「新髮型好顯老」、「瀏海不適合。」

▲梅根福克斯撞衫黛薇卡。（圖／翻攝自IG）

▲梅根福克斯於告示牌音樂獎的紅毯造型。（圖／翻攝自IG@billboard、meganfox）

時尚圈新星「泰國神顏」黛薇卡在先前也曾穿上過同套禮服拍攝大片，袖子上大片花朵纏繞水鑽很有辨識度，一眼就能認出，不同於梅根福克斯前凸後翹的豐滿身形，黛薇卡顯得纖細單薄許多，駕馭起來更多的是一種古典優雅的美感，高衩的設計亦顯現黃金比例的逆天美腿，帶出不同於梅根福克斯的性感韻味。

▲梅根福克斯撞衫黛薇卡。（圖／翻攝自IG）

▲梅根福克斯撞衫黛薇卡。（圖／翻攝自IG）

▲泰國女星黛薇卡駕馭同套禮服。（圖／翻攝自IG@davikah）

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關鍵字：

梅根福克斯, 變形女, Megan Fox, 泰國神顏, 黛薇卡, Davika

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