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營養師曝「每天喝鮮奶」3大好處！尤其愛跑步、運動的人更要喝

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▲▼營養師建議每天喝鮮奶3大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享每天喝鮮奶的3大好處。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

說到牛奶，應該有不少人又愛又恨，想喝又怕肚子不舒服，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，常被詢問到底要不要喝鮮奶，其實要看個人身體狀況，如果沒有乳糖不耐或是過敏的症狀，就建議每天都要喝，喝鮮奶有3大優點，尤其有在運動的人更要喝。

▲▼營養師建議每天喝鮮奶3大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.充足鈣質攝取

根據統計，台灣人最缺的礦物質就是鈣質，所以在國民飲食指南中，會建議大家每天都要喝1.5～2杯的鮮奶，主要是可以增加鈣質的攝取，鈣質除了與骨骼健康有關外，也有機會減少抽筋風險。

而鮮奶中的鈣質除了方便吸收，含量也很高，每一毫升就有1毫克的鈣質，可以說是飲食中鈣質數一數二的食物，所以建議大家每天都要喝。

2.補充維生素A & B群

鮮奶中含有維生素B群及維生素A，維生素B群可以幫助能量代謝，也與口角炎有關；而維生素A則與皮膚、眼睛健康有關，建議可以適量攝取。

▲▼營養師建議每天喝鮮奶3大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.優質蛋白質

牛奶蛋白屬於完全蛋白，有研究發現運動後攝取乳品，可以幫助修復肌肉組織；而耐力訓練後攝取乳品，則可以幫助肝醣再合成，以及減少運動過程中體液流失對耐力的損害，所以不妨可以在運動後適量補充。

尤其對一般習慣慢跑、騎腳踏車的輕運動族而言，鮮奶的補充更是好選擇，不但可以提升耐力，還可以幫助運動後恢復，讓你的運動計畫更持久。

▲▼營養師建議每天喝鮮奶3大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

因此，蕭瑋霖也建議，如果沒有乳糖不耐或是對乳品過敏的話，可以依照建議量，每天攝取1.5～2份乳品，適量吃對身體很不錯。而1份乳品為240ml或優格210g或起司45g，可自由替換。此外，不少人會有低脂鮮奶比全脂鮮奶更好的迷思，蕭瑋霖就表示，低脂鮮奶雖然熱量低，但相對來說，所含的脂溶性維生素較少，還是可以依個人身體需求挑選。

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關鍵字：

鮮奶, 牛奶, 好處, 優點, 營養師, 建議, 運動, 跑步

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