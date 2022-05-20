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「寶可夢指甲油」超可愛登場！皮卡丘、胖丁專屬配色　連小朋友也能擦

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實習記者施至真／綜合報導

愛美的寶可夢迷注意啦！來自日本的沙龍品牌uka這次與寶可夢聯名，推出6款對應不同角色的限定版指甲油，注入滿滿精華成分與水溶性配方，無論是大人小孩，都能體驗DIY美甲的樂趣，這個夏天就來培養新的親子興趣，一起變身最狂美甲師。

▲指甲油。（圖／翻攝IG）

▲寶可夢指甲油，最適合親子時光。（圖／翻攝IG@luchasroom，@son.a_i）

現代人追求時尚流行，看到朋友手上吸睛的光療指甲後，忍不住也想讓手指變美麗，無奈造型指甲價格不菲，不少網友開始轉戰指甲油市場。來自日本東京的沙龍品牌uka，提倡美甲的同時也是在保養，不僅調色時髦又多元，還在指甲油中注入滿滿的保養精華，讓不少名人都為它傾倒。近期更與寶可夢聯名推出「uka Pokémon study series」，並挑選6個寶可夢超人氣角色，精心調配他們的專屬對應色，其中3款還選用小朋友也能安心使用的水溶性配方，是不是超級貼心呢！

本次uka與寶可夢聯名，特別為超人氣的皮卡丘、伊布、胖丁、喵喵、波加曼、炎兔兒調配專屬色，並用剪影效果將它們印製在白色瓶身上，質感滿分又可愛，讓人忍不住好想一次包色！其中，最讓少女心受不了的，絕對是喵喵的奶油棕與伊布的拿鐵色。

▲指甲油。（圖／翻攝IG）

▲喵喵款與伊布款的大地色指甲油絕對不出錯。（圖／翻攝IG@instauka，@natsuyukari）

皮卡丘的芥茉黃與波加曼的霧灰蘭，顏色明亮清爽，光是單擦就非常適合夏天，疊擦的撞色效果則是美到令人說不出話來。

▲指甲油。（圖／翻攝IG）

▲夏天最適合藍色和黃色指甲油。（圖／翻攝IG@instauka，@swan22lake）

胖丁的桃紅與炎兔兒的亮橘則是小女生的最愛，粉嫩且充滿活力的調色，擦上可愛度瞬間爆表！值得一提的是，皮卡丘、胖丁及炎兔兒這三款，不僅富含保養油精華，水溶性的配方更是用溫水就能輕鬆卸乾淨，讓小朋友也能夠安心使用，與媽媽一起擦上美麗的指甲油，感情加倍好。

▲指甲油。（圖／翻攝IG）

▲小女生最喜歡的指甲油色調。（圖／翻攝IG@instauka）

寶可夢指甲油近日已在日本販賣，無論是單擦、疊擦、混搭，都可以創造出不同的色調感覺，搭配高質感瓶身，一開賣就吸引許多粉絲立馬包色收藏，想幫指甲換上美麗的顏色，快找代購入手，療癒一下近日苦悶的心情吧！

日本迪士尼也推出小女孩專屬的公主化妝包，透明感的PVC小袋印上《小美人魚》愛麗兒、《魔髮奇緣》樂佩與《美女與野獸》貝兒的圖案，裡面裝了唇彩、眼彩盤與指甲油三件組，加了亮粉的指甲油用溫水就能輕鬆卸乾淨，小包裝的設計收納容易，帶出門也很方便，是送給喜歡彩妝的孩子們的完美禮物。

▲迪士尼 。（圖／翻攝自shopdisney）

▲迪士尼 。（圖／翻攝自shopdisney）

▲迪士尼 。（圖／翻攝自shopdisney）

▲迪士尼公主兒童化妝品套裝，1, 980日元 （含稅），約為台幣454元。（圖／翻攝自shopdisney）

喜歡指甲油的朋友，也可以考慮台灣品牌solone專屬訂製的指甲油，無論是百看不膩的大地色沙漠系列、溫柔的莫蘭迪色的油畫系列，還是Party專屬的迷幻銀河系列，只要你想得到的顏色，都能快速找到。

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關鍵字：

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