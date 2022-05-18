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「豐臀金」大姊辦低調婚禮　低胸露腿火辣新娘造型成亮點

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▲▼ 寇特妮卡達夏 。（圖／翻攝kourtneykardash IG）

▲寇特妮卡達夏（左）與搖滾樂隊「Blink-182」鼓手特拉維斯在加州舉辦小而美的婚禮。（圖／翻攝Kim Kardashian IG）

記者陳雅韻／台北報導

這可能是實境秀女王「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）一家最低調的婚禮！她的43歲大姊寇特妮（Kourtney Kardashian）近日與搖滾樂隊「Blink-182」鼓手特拉維斯（Travis Barker）在加州Santa Barbara舉辦婚禮，不見家族一貫高調鋪張的排場，只有至親參加，新娘造型也不是傳統典雅風格或動輒數十萬起跳的昂貴精品婚紗，而選擇約6萬元的Dolce & Gabbana迷你裙裝大秀火辣身材。

▲▼ 寇特妮卡達夏 。（圖／翻攝kourtneykardash IG）

▲寇特妮的婚禮僅邀請至親參加。（圖／翻攝Kim Kardashian IG）

寇特妮曾在實境秀中表示希望是婚禮低調而隨性，沒有豪華盛大的場面，果然成真，據悉只有祖母 Mary Jo Campbell以及Barker父親 Randy等至親參加，她分享的照片也沒有豪門名流婚禮常見的花海布置，僅有敞篷車後綁著罐頭和「Just Married」標牌傳遞幸福信息。

▲▼ 寇特妮卡達夏 。（圖／翻攝kourtneykardash IG）

▲新婚夫婦坐在掛有「Just Married」標牌的敞篷車上接吻。（圖／翻攝Kim Kardashian IG）

金卡達夏家族姊妹向來以敢穿聞名，寇特妮也不例外，有別於傳統優雅風格的白紗禮服，她選穿Dolce & Gabbana白色低胸迷你裙，胸前還有愛心圖騰裝飾，豐胸與美腿畢露，她同時搭配白頭紗與手套，才稍微增添新娘氣息，不然與她平日的性感裝扮無異。

▲▼ 寇特妮卡達夏 。（圖／翻攝kourtneykardash IG）

▲寇特妮選穿Dolce & Gabbana心型圖案裝飾低胸短洋裝，當火辣新娘。（圖／翻攝Kim Kardashian IG）

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關鍵字：

豐臀金, 金卡達夏, 寇特妮

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