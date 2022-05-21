fb ig video ETtoday search mobile

解決油頭、睫毛增量⋯蜜粉超實用3招秘訣　CP值立刻飆高

>

文／C編

提到蜜粉，很多人馬上聯想到的就是可以幫助妝容做最後的定妝，其實除了定妝，蜜粉還有很多種用法，甚至還可以去油、加強睫毛的濃密度，以下盤點蜜粉的3大另類用法，讓妳除了定妝之外，還有別的使用時機，讓蜜粉CP值瞬間變高。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲laura mercier,蘿拉蜜思,蜜粉,彩妝,定妝,Her森森。（圖／Her森森）

▲laura mercier蘿拉蜜思 煥顏透明蜜粉 #透明色 29g、售價1500元、特價805元。點我購買

1.解決油頭

很多女孩到了下午頭頂就會出油、扁塌，澎鬆感立刻消失，這時就可以使用一塊乾淨的粉撲，沾取透明的蜜粉，Z字型掃在頭皮的根部，幫助頭髮吸油，讓髮根變得蓬鬆乾爽，而且晚上一洗就掉，非常方便，韓國女孩都是這樣用。

2.睫毛增量

東方女孩常有睫毛短且稀疏的困擾，用睫毛膏很難刷出濃密的睫毛，這時可以考慮沾一點蜜粉，薄薄的刷在睫毛上，然後等待稍微乾掉之後，再刷一層睫毛膏，就能製造濃密感的妝效，讓睫毛更濃密、纖長。

3.烘焙底妝

一般蜜粉都是在完妝之後，薄薄輕上一層，但「烘焙底妝」則是在臉上厚厚的鋪上一層蜜粉，10至15分鐘之後，等到肌膚有點出油了，再用刷具把多餘的蜜粉掃掉，這樣可以讓底妝更加持久、定型。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲laura mercier,蘿拉蜜思,蜜粉,彩妝,定妝,Her森森。（圖／Her森森）

▲laura mercier蘿拉蜜思 煥顏透明蜜粉 #透明色 29g、售價1500元、特價805元。點我購買

「Her森森」推出「laura mercier蘿拉蜜思煥顏透明蜜粉」售價1500元、特價805元，一盒就可以搞定臉上、睫毛甚至頭髮的出油問題，而且它也是很多人用過一再推薦的神級單品，當然是要掃起來囤貨。

關鍵字：

laura mercier, 蘿拉蜜思, 蜜粉, 彩妝, 定妝, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

試・開箱／女生包裡都該有一支美唇油　立刻豐唇還能帶來好氣色 夏天太熱！衛生棉、面膜都出沁涼版　不只消暑還能緊緻毛孔好划算 MET Gala／馬斯克買完推特首露面！帶超模媽媽走紅毯　銀髮貴氣逼人 MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質 別再亂七八糟！北歐風床頭櫃下殺599元　大又深可收納各種小物 肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻 Angelababy太瘦撐不起「仙氣羽毛裙」！　骨感身材全看光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面