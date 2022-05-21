解決油頭、睫毛增量⋯蜜粉超實用3招秘訣　CP值立刻飆高

文／C編

提到蜜粉，很多人馬上聯想到的就是可以幫助妝容做最後的定妝，其實除了定妝，蜜粉還有很多種用法，甚至還可以去油、加強睫毛的濃密度，以下盤點蜜粉的3大另類用法，讓妳除了定妝之外，還有別的使用時機，讓蜜粉CP值瞬間變高。

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1.解決油頭

很多女孩到了下午頭頂就會出油、扁塌，澎鬆感立刻消失，這時就可以使用一塊乾淨的粉撲，沾取透明的蜜粉，Z字型掃在頭皮的根部，幫助頭髮吸油，讓髮根變得蓬鬆乾爽，而且晚上一洗就掉，非常方便，韓國女孩都是這樣用。

2.睫毛增量

東方女孩常有睫毛短且稀疏的困擾，用睫毛膏很難刷出濃密的睫毛，這時可以考慮沾一點蜜粉，薄薄的刷在睫毛上，然後等待稍微乾掉之後，再刷一層睫毛膏，就能製造濃密感的妝效，讓睫毛更濃密、纖長。

3.烘焙底妝

一般蜜粉都是在完妝之後，薄薄輕上一層，但「烘焙底妝」則是在臉上厚厚的鋪上一層蜜粉，10至15分鐘之後，等到肌膚有點出油了，再用刷具把多餘的蜜粉掃掉，這樣可以讓底妝更加持久、定型。

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