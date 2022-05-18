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61歲茱莉安摩爾稱霸坎城紅毯！「BV全黑低胸禮服」自帶氣場

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▲茱莉安摩爾 (Julianne Moore)坎城 。（圖／路透）

▲61歲影后茱莉安摩爾 （Julianne Moore）現身坎城影展紅毯 。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

第75屆坎城影展於台灣時間18日凌晨舉辦開幕式，其中61歲影后茱莉安摩爾 （Julianne Moore）以一身Bottega Veneta（BV）深V黑色系裙裝稱霸全場，成為開幕紅毯焦點。其實早一日她現身威尼斯機場時，也是一身暗黑色系私服，搭配上BV新款Kalimero包款，自帶氣場。

▲茱莉安摩爾 (Julianne Moore)坎城 。（圖／路透）

▲茱莉安摩爾 (Julianne Moore)坎城 。（圖／路透）

▲茱莉安摩爾穿著Bottega Veneta（BV）為她量身打造的黑色禮服現身 。（圖／路透）

法國殭屍喜劇電影《Final Cut》作為本屆坎城影展開幕片，茱莉安摩爾特別穿著Bottega Veneta（BV）為她量身打造的黑色禮服現身，優雅的深色系襯托她的白皙膚質，加上深V剪裁與扭結肩帶設計相佐，使其充滿層次感，而上緊下寬的裙襬則注入影后氣場。茱莉安摩爾一頭中分棕髮相當有氣質，佩戴上分量感十足的BULGARI（寶格麗）綠寶石項鍊，自然是紅毯最矚目焦點。

▲BV。（圖／BV提供）

▲BV。（圖／BV提供）

▲茱莉安摩爾背上BV手工編織包款Kalimero。（圖／BV提供）

其實前一日，茱莉安摩爾在威尼斯機場準備出席坎城影展時，她以低調的黑色西裝外套搭配寬褲，造型隨興中卻一點也不簡單，肩背包款是BV新款Kalimero，要價約23萬台幣，作為新任創意總監 Matthieu Blazy的首個重點包款，不僅全手工編織，完全沒有任何車線，一手輕拉即可上肩，讓茱莉安摩爾走路有風。
 

關鍵字：

坎城影展, 茱莉安摩爾 , Julianne Moore, BV, Bottega Veneta

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