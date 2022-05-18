《漢娜的遺言》凱薩琳銀光禮服驚艷坎城　網紅破格穿「迷你裙」露腿

記者王則絲／外電報導

第75屆坎城影展於5月17日至5月28日展開，雖然被評為缺乏爆點的一年，但依然有不少吸睛的紅毯女星造型，包括演出《漢娜的遺言》爆紅的凱薩琳蘭馥（Katherine Langford），一襲銀光禮服驚艷全場，德國知名網紅卡洛琳道爾（Caroline Daur）則是破格以「迷你裙」踏上紅毯。

▲凱薩琳蘭馥穿著PRADA銀光禮服驚艷紅毯。（圖／路透）



本屆開幕式紅毯上最大亮點莫過於茱莉安摩爾（Julianne Moore）的出席，那套Bottega Veneta的深V黑色禮服，搭配身前的寶格麗巨大綠寶石項鍊，氣場隨之噴發。

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主演探討校園霸凌問題影集《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）而成名的女星凱薩琳蘭馥，她穿著PRADA的銀色亮片禮服現身坎城開幕夜，閃耀的光芒已十分搶鏡，而身後的浮誇綁結與拖地裙襬，更成了華麗加乘的關鍵，配上凱薩琳精緻的臉孔，無疑驚艷紅毯。

▲卡洛琳道爾穿著VALENTINO整身桃粉色造型現身坎城紅毯。（圖／路透）



卡洛琳道爾在歐洲是相當知名的網紅，有人說她是義大利Chiara的接班人，不同於其他女星選擇份量感與莊重為主的大禮服造型，卡洛琳這回出席坎城影展開幕，穿著VALENTINO PINK PP Collection的俏麗迷你裙洋裝亮相，閃耀的桃粉色偏光一點不輸凱薩琳，破格露出一雙健身有成的精實美腿，成為本屆紅毯的「嬌點」之一。