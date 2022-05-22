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美姿調整椅下殺2380元　改善駝背、彎腰，跟腰痠背痛說掰掰

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文／C編

現代人長時間坐在辦公室裡，坐在椅子上的時間可能就佔去每天的1／3，但很多人坐姿都不正確，駝背、聳肩樣樣來，一整天下來常常會覺得腰痠背痛，這時就需要專屬的輔助椅，來幫忙調整成舒適又不會對身體有負擔的姿勢，才能維持活力。

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▲椅子,美姿調整椅,Her森森,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出累積銷售突破300萬個的「Style Standard II 美姿調整椅 II 輕便款，是日本新型態的美姿調整椅，讓坐姿可以維持90度、工作效率更加倍，同時不會覺得腰痠背痛，自動幫你喬出良好的坐姿。

美姿調整椅不僅是調整坐姿的神器，表面增加柔軟材質的厚度，可以分散體壓，坐下更加輕鬆，並且採用光滑的表面取代布料，只要輕輕擦拭就可以保持潔淨，極簡的設計、俐落的外型，不管是上班或是居家辦公都適用，輔助身體姿態。

在設計上，美姿調整椅可以帶給身體腰部的支撐力，人體工學曲面符合身體曲線、支撐臀部直立，輕鬆地坐著沒有壓力的同時，還可以改善坐姿不良的問題，非常實用，絕對是人人都需要擁有的神器。

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▲椅子,美姿調整椅,Her森森,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「Style Standard II 美姿調整椅 II 輕便款」，加贈送小熊手提袋，原價3280元、特價2380元，限時優惠搶購，容易腰痠背痛的人，絕對要買一個回家，不但可以改善姿勢，更可以分擔身體壓力。

關鍵字：

椅子, 美姿調整椅, Her森森

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