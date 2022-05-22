「越南麵包」酸甜酥脆又開胃　6間一口吃下滿滿的道地滋味

圖、文／MENU美食誌
看似簡單卻需要下許多功夫的越南麵包，是入夏的輕食好選擇！嚴選6間口感酥脆、層次豐富、酸甜清脆又開胃的越南麵包，一口吃下滿滿的道地滋味。
越南法國麵包VIETNAM FRENCH BREAD
台中市／中區
推薦招牌綜合夾心（燒肉+火腿），法國麵包體外皮酥脆不刮嘴，內裡鬆軟有嚼勁，配料切得較為豪邁且內餡十分清爽，相當地開胃。
▲越南法國麵包VIETNAM FRENCH BREAD（圖／美食客吱吱一直吃提供）
越南法國麵包工藝
台中市／中區
菜單口味非常多元，不管甜鹹口味全部都有！最低只要50元就吃得到，CP值相當高，推薦鹹甜滋味吃起來相當清爽的綜合夾心麵包，用料實在、飽足感十足！
▲越南法國麵包工藝（圖／美食客Winnieattt提供）
粄洣越式法包專賣
高雄市／三民區
推薦叉燒拼雞肉麵包，麵包裡面塞的配料誠意十足，大口咬下非常酥脆有咬勁，卡滋卡滋聲響帶出多層次豐富滋味，整體清爽又酸甜！
▲粄洣越式法包專賣（圖／美食客美食吃胖胖提供）
小辣椒越南麵包
台中市／南區
越南法國綜合麵包將一整條的法國麵包，烤過後對切再加入滷豬肉、火腿、醃蘿蔔、小黃瓜、香菜和豬肝醬等食材，內餡相當的豐富，法國麵包表面十分酥脆，咬下去還有卡滋卡滋的口感！
▲小辣椒越南麵包（圖／美食客喫呵 吃吃喝喝提供）
育婷越南小吃
新北市／三重區
只賣豬肉和牛肉兩種口味的越南麵包，牛肉法國麵包的肉片完整且大片，內餡爽脆酸甜十分的開胃，牛肉片韌性中帶有咬勁，麵包體酥脆好咬、越嚼越香。
▲育婷越南小吃（圖／美食客2001提供）
越富越南法國麵包
台北市／士林區
越南法國麵包口味非常的多元，法國麵包外皮酥脆卻不硬口，內裡扎實卻保有軟嫩的口感，甘甜中帶一點酸來提味，清爽又不膩口！
▲越富越南法國麵包（圖／美食客gina提供）
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