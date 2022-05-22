fb ig video ETtoday search mobile

「越南麵包」酸甜酥脆又開胃　6間一口吃下滿滿的道地滋味

>

圖、文／MENU美食誌

看似簡單卻需要下許多功夫的越南麵包，是入夏的輕食好選擇！嚴選6間口感酥脆、層次豐富、酸甜清脆又開胃的越南麵包，一口吃下滿滿的道地滋味。

越南法國麵包VIETNAM FRENCH BREAD
台中市／中區

推薦招牌綜合夾心（燒肉+火腿），法國麵包體外皮酥脆不刮嘴，內裡鬆軟有嚼勁，配料切得較為豪邁且內餡十分清爽，相當地開胃。

▲越南麵包 。（圖／美食誌提供）

▲越南法國麵包VIETNAM FRENCH BREAD（圖／美食客吱吱一直吃提供）

越南法國麵包工藝
台中市／中區

菜單口味非常多元，不管甜鹹口味全部都有！最低只要50元就吃得到，CP值相當高，推薦鹹甜滋味吃起來相當清爽的綜合夾心麵包，用料實在、飽足感十足！

▲越南麵包 。（圖／美食誌提供）

▲越南法國麵包工藝（圖／美食客Winnieattt提供）

粄洣越式法包專賣
高雄市／三民區

推薦叉燒拼雞肉麵包，麵包裡面塞的配料誠意十足，大口咬下非常酥脆有咬勁，卡滋卡滋聲響帶出多層次豐富滋味，整體清爽又酸甜！

▲越南麵包 。（圖／美食誌提供）

▲粄洣越式法包專賣（圖／美食客美食吃胖胖提供）

小辣椒越南麵包
台中市／南區

越南法國綜合麵包將一整條的法國麵包，烤過後對切再加入滷豬肉、火腿、醃蘿蔔、小黃瓜、香菜和豬肝醬等食材，內餡相當的豐富，法國麵包表面十分酥脆，咬下去還有卡滋卡滋的口感！

▲越南麵包 。（圖／美食誌提供）

▲小辣椒越南麵包（圖／美食客喫呵 吃吃喝喝提供）

育婷越南小吃
新北市／三重區

只賣豬肉和牛肉兩種口味的越南麵包，牛肉法國麵包的肉片完整且大片，內餡爽脆酸甜十分的開胃，牛肉片韌性中帶有咬勁，麵包體酥脆好咬、越嚼越香。

▲越南麵包 。（圖／美食誌提供）

▲育婷越南小吃（圖／美食客2001提供）

越富越南法國麵包
台北市／士林區

越南法國麵包口味非常的多元，法國麵包外皮酥脆卻不硬口，內裡扎實卻保有軟嫩的口感，甘甜中帶一點酸來提味，清爽又不膩口！

▲越南麵包 。（圖／美食誌提供）

▲越富越南法國麵包（圖／美食客gina提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 越南麵包, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻

肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻

阿湯哥牽凱特王子妃搶風頭　威廉靠「飛機鞋」扳回一城

阿湯哥牽凱特王子妃搶風頭　威廉靠「飛機鞋」扳回一城

Angelababy太瘦撐不起「仙氣羽毛裙」！　骨感身材全看光

Angelababy太瘦撐不起「仙氣羽毛裙」！　骨感身材全看光

韓國女生都想整成她！洪秀珠簡約穿搭公開　素T都撩男於無形 艾兒芬妮仙氣裝被嫌膩了　「印度第一美女」花朵裝慘淪「一團糟」 妳會吸引到哪種男生喜歡？超準心測讓妳看到心裡發寒 周迅根本香奈兒搖滾公主！　大膽造型「捲髮＋紫眼影」仙氣絕了 母胎單身碰一下就戀愛腦？「下船5大特效藥」　原來保持平常心最重要 超準心測！你第一眼看到什麼？秒測你現階段「最不能缺少的東西」 法影后一轉身蜜桃臀見客　香奈兒透視裝登坎城紅毯大曬美腿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面