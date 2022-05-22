「越南麵包」酸甜酥脆又開胃　6間一口吃下滿滿的道地滋味

圖、文／MENU美食誌

看似簡單卻需要下許多功夫的越南麵包，是入夏的輕食好選擇！嚴選6間口感酥脆、層次豐富、酸甜清脆又開胃的越南麵包，一口吃下滿滿的道地滋味。

越南法國麵包VIETNAM FRENCH BREAD

台中市／中區

推薦招牌綜合夾心（燒肉+火腿），法國麵包體外皮酥脆不刮嘴，內裡鬆軟有嚼勁，配料切得較為豪邁且內餡十分清爽，相當地開胃。

▲越南法國麵包VIETNAM FRENCH BREAD（圖／美食客吱吱一直吃提供）

越南法國麵包工藝

台中市／中區

菜單口味非常多元，不管甜鹹口味全部都有！最低只要50元就吃得到，CP值相當高，推薦鹹甜滋味吃起來相當清爽的綜合夾心麵包，用料實在、飽足感十足！

▲越南法國麵包工藝（圖／美食客Winnieattt提供）

粄洣越式法包專賣

高雄市／三民區

推薦叉燒拼雞肉麵包，麵包裡面塞的配料誠意十足，大口咬下非常酥脆有咬勁，卡滋卡滋聲響帶出多層次豐富滋味，整體清爽又酸甜！

▲粄洣越式法包專賣（圖／美食客美食吃胖胖提供）

小辣椒越南麵包

台中市／南區

越南法國綜合麵包將一整條的法國麵包，烤過後對切再加入滷豬肉、火腿、醃蘿蔔、小黃瓜、香菜和豬肝醬等食材，內餡相當的豐富，法國麵包表面十分酥脆，咬下去還有卡滋卡滋的口感！

▲小辣椒越南麵包（圖／美食客喫呵 吃吃喝喝提供）

育婷越南小吃

新北市／三重區

只賣豬肉和牛肉兩種口味的越南麵包，牛肉法國麵包的肉片完整且大片，內餡爽脆酸甜十分的開胃，牛肉片韌性中帶有咬勁，麵包體酥脆好咬、越嚼越香。

▲育婷越南小吃（圖／美食客2001提供）

越富越南法國麵包

台北市／士林區

越南法國麵包口味非常的多元，法國麵包外皮酥脆卻不硬口，內裡扎實卻保有軟嫩的口感，甘甜中帶一點酸來提味，清爽又不膩口！

▲越富越南法國麵包（圖／美食客gina提供）



防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權