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《浪姐3》39歲王心凌中空裝對尬Jessica！　纖腰＋雪白嫩肌電翻

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記者鮑璿安／台北報導

陸綜《乘風破浪》（即為《乘風破浪的姐姐》第三季）日前正式官宣31位嘉賓名單，同步曝光了全員的白色造型照，其中備受矚目的台灣女星王心凌、韓星鄭秀妍（Jessica），不約而同以中空裙裝搭配立體白色花瓣，展現超狂逆齡程度。

▲陸綜《乘風破浪》 。（圖／翻攝自乘風破浪微博）

▲Jessica鄭秀妍以VALENTINO 2022春夏系列刺繡外套搭配短裙出鏡 。（圖／翻攝自乘風破浪微博）

Jessica鄭秀妍在官宣出演《乘風破浪》前就很受關注，此次公佈的首批形象照中，Jessica選擇以VALENTINO 2022春夏系列刺繡外套搭配短裙出鏡，時尚資源非常出眾，造型遊走品牌經典花瓣元素，硬挺俐落之餘增添柔美氛圍，也若隱若現可見她的緊實馬甲線，可見身材控管下了苦心。

▲陸綜《乘風破浪》 。（圖／翻攝自乘風破浪微博）

▲王心凌穿著陸牌服裝SHUSHU/TONG 。（圖／翻攝自乘風破浪微博）

39歲王心凌則是穿著發跡於上海的服裝品牌SHUSHU/TONG ，2022春夏花朵圓領背心搭配短裙，同樣的中空造型來勢洶洶，加上可愛的花朵元素盛開其中，維持逆齡狀態非常了得，讓網友紛紛大讚：「王心凌完全看不出年紀」、「吃了防腐劑」、「Jessica還有腹肌」。

▲陸綜《乘風破浪》 。（圖／翻攝自乘風破浪微博）

▲陸綜《乘風破浪》 。（圖／翻攝自乘風破浪微博）

▲郭采潔、鍾欣潼也是《乘風破浪》嘉賓 。（圖／翻攝自乘風破浪微博）

《乘風破浪》第三季陣容包括王心凌、許茹芸、郭采潔、柳翰雅、鍾欣潼 、蔡卓妍、胡杏兒以及前韓團少女時代成員Jessica鄭秀妍等人，節目預計在5月20日播出第一集，最終由全民投票選出7名女藝人組成全新女團。

關鍵字：

乘風破浪, Jessica, 鄭秀妍, 王心凌

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