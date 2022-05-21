fb ig video ETtoday search mobile

台南超人氣必吃甜甜圈都在這篇　Q堤串串、臭豆腐香咬一口好驚豔

>

圖、文／MENU美食誌

台南超人氣必吃甜甜圈都在這篇！有甜有鹹、花招百出，絕對讓你吃得過癮！

朵莉屋甜甜圈
台南市／東區

主打各式口味的甜甜圈，口味選擇多達數10種，還有會爆餡的甜甜圈包，不論是口味、造型及用料都是許多人心中的下午茶首選，每日新鮮手作，如果怕買不到喜歡的口味，可以先預訂。

▲甜甜圈 。（圖／美食誌提供）

▲朵莉屋甜甜圈（圖／美食客tainan_valentine提供）

大丸家 CURRY RICE（不定期店休 請見IG／FB公告）
台南市／中西區

推薦超特別的卡宴紅醬臭豆腐套餐，切開時會散發出濃濃的臭豆腐香，裡面包了豬肉跟臭豆腐；雪藏起司甜甜圈套餐則有包入滿滿的起司，上頭還有撒著微甜的雪藏粉，吃起來帶有甜鹹香。

▲甜甜圈 。（圖／美食誌提供）

▲大丸家 CURRY RICE（圖／美食客蕭蕭.提供）

於是甜甜圈
台南市／北區

位在台南的地瓜鮮奶甜甜圈，散發濃濃香甜味，撒上微粗砂糖多了層次感，吃來口感細緻微Q，每日現做供應３種口味，喜歡的民眾也可以先至臉書預訂口味。

▲甜甜圈 。（圖／美食誌提供）

▲於是甜甜圈（圖／美食客挑嘴淑惠提供）

吃甜甜EAT SWEET
台南市／東區

店內販售各式口味的手工甜甜圈，麵團以手工製作，堅持使用純鮮奶不加水製成，另外還有販賣肉桂捲、極厚的奶酥厚片。推薦焦糖烤布蕾甜甜圈，撒上糖再經過炙燒後，帶有焦香的烤布蕾搭配甜甜圈的口感超級療癒啦！

▲甜甜圈 。（圖／美食誌提供）

▲吃甜甜EAT SWEET（圖／美食客葛芮吃到哪寫到哪提供）

亞米甜甜圈專賣店
台南市／中西區

販賣多種甜甜圈和泡芙等小點心，價格非常平價。推薦原味脆皮甜甜圈，外層的皮炸得非常酥脆，吃起來不會油，麵團非常有彈性和Q勁，咀嚼過程中香氣會不斷釋放出來，越吃越唰嘴！

▲甜甜圈 。（圖／美食誌提供）

▲亞米甜甜圈專賣店（圖／美食客珺珺提供）

PERFE’DOUGH
台南市／南區

位在鐵梯上隱密且只營業四日的甜食店，每天當日手作，特色是在甜甜圈的內部擠入新鮮蛋黃製作的卡士達醬，跟一般傳統甜甜圈不一樣，外型小圓圈很可愛，一口咬下能吃到麵包的Q彈以及濃郁卡士達醬。

▲甜甜圈 。（圖／美食誌提供）

▲PERFE’DOUGH（圖／美食客Angel提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台南, 甜食, 甜甜圈

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻

肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻

Angelababy太瘦撐不起「仙氣羽毛裙」！　骨感身材全看光

Angelababy太瘦撐不起「仙氣羽毛裙」！　骨感身材全看光

阿湯哥牽凱特王子妃搶風頭　威廉靠「飛機鞋」扳回一城

阿湯哥牽凱特王子妃搶風頭　威廉靠「飛機鞋」扳回一城

韓國女生都想整成她！洪秀珠簡約穿搭公開　素T都撩男於無形 艾兒芬妮仙氣裝被嫌膩了　「印度第一美女」花朵裝慘淪「一團糟」 周迅根本香奈兒搖滾公主！　大膽造型「捲髮＋紫眼影」仙氣絕了 超準心測！你第一眼看到什麼？秒測你現階段「最不能缺少的東西」 「金魚腦」是自己害的？5個傷害記憶力的壞習慣　愛吃宵夜要小心 誰說蕾絲最性感？網推「運動風內衣褲」親膚觸感　盛讚：欲罷不能 華莎穿桃色薄紗裝果然「性感天花板」　迷你短裙開衩直奔腰線

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面