台南超人氣必吃甜甜圈都在這篇　Q堤串串、臭豆腐香咬一口好驚豔

圖、文／MENU美食誌

台南超人氣必吃甜甜圈都在這篇！有甜有鹹、花招百出，絕對讓你吃得過癮！

朵莉屋甜甜圈

台南市／東區

主打各式口味的甜甜圈，口味選擇多達數10種，還有會爆餡的甜甜圈包，不論是口味、造型及用料都是許多人心中的下午茶首選，每日新鮮手作，如果怕買不到喜歡的口味，可以先預訂。

▲朵莉屋甜甜圈（圖／美食客tainan_valentine提供）

大丸家 CURRY RICE（不定期店休 請見IG／FB公告）

台南市／中西區

推薦超特別的卡宴紅醬臭豆腐套餐，切開時會散發出濃濃的臭豆腐香，裡面包了豬肉跟臭豆腐；雪藏起司甜甜圈套餐則有包入滿滿的起司，上頭還有撒著微甜的雪藏粉，吃起來帶有甜鹹香。

▲大丸家 CURRY RICE（圖／美食客蕭蕭.提供）

於是甜甜圈

台南市／北區

位在台南的地瓜鮮奶甜甜圈，散發濃濃香甜味，撒上微粗砂糖多了層次感，吃來口感細緻微Q，每日現做供應３種口味，喜歡的民眾也可以先至臉書預訂口味。

▲於是甜甜圈（圖／美食客挑嘴淑惠提供）

吃甜甜EAT SWEET

台南市／東區

店內販售各式口味的手工甜甜圈，麵團以手工製作，堅持使用純鮮奶不加水製成，另外還有販賣肉桂捲、極厚的奶酥厚片。推薦焦糖烤布蕾甜甜圈，撒上糖再經過炙燒後，帶有焦香的烤布蕾搭配甜甜圈的口感超級療癒啦！

▲吃甜甜EAT SWEET（圖／美食客葛芮吃到哪寫到哪提供）

亞米甜甜圈專賣店

台南市／中西區

販賣多種甜甜圈和泡芙等小點心，價格非常平價。推薦原味脆皮甜甜圈，外層的皮炸得非常酥脆，吃起來不會油，麵團非常有彈性和Q勁，咀嚼過程中香氣會不斷釋放出來，越吃越唰嘴！

▲亞米甜甜圈專賣店（圖／美食客珺珺提供）

PERFE’DOUGH

台南市／南區

位在鐵梯上隱密且只營業四日的甜食店，每天當日手作，特色是在甜甜圈的內部擠入新鮮蛋黃製作的卡士達醬，跟一般傳統甜甜圈不一樣，外型小圓圈很可愛，一口咬下能吃到麵包的Q彈以及濃郁卡士達醬。

▲PERFE’DOUGH（圖／美食客Angel提供）



防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權