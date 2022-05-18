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李多熙素顏也像上妝般零毛孔！保養著重3大重點，難怪肌膚掐得出水

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記者李薇／綜合報導　圖／dahee0315 IG、品牌提供

女明星的肌膚總是好得令人羨慕，最近在韓國大熱的演員李多熙，就有著女孩都稱羨的水煮蛋好膚質，對於保養的秘訣，她也在日前分享她的肌膚呵護秘訣，清潔、基礎保養、快速修護一樣都不能少，可見當女明星真的是相當辛苦。

▲面膜,李多熙,韓國,未來美,寵愛之名,Snow Fox,保養。（圖／翻攝IG、品牌提供）

＃基礎保養清潔第一

「首先我很重視基礎的保養，其中最重要的莫過於清潔了，保養品要能吸收，清潔一定要做好才行，這樣保養品才能真正地吸收進肌膚裡面。」李多熙說，因為手部能做到的清潔有限，所以會搭配潔膚儀，進行深度的潔凈保養。

▲面膜,李多熙,韓國,未來美,寵愛之名,Snow Fox,保養。（圖／翻攝IG、品牌提供）

＃面膜加強護膚管理

平時活動或是有拍攝的時候，妝總是畫得比較重，所以經常會在睡前敷上一片面膜，用這樣的方式自己在家保養，因為沒有什麼時間去做肌膚管理，在家敷面膜是最快速、最有效的保養方式了，只要敷完面膜，隔天肌膚都會很水潤貼妝，也會根據每天不同的膚況選擇面膜。

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＃精華、乳霜撫平肌膚細紋

最近因為換季的關係，特別注重肌膚保濕的部分，在換季乾燥的時候，很容易產生皺紋，因此對於肌膚的彈力管理，更顯得重要，會透過抗老的精華液跟乳霜，加強撫平肌膚細紋，先塗抹精華、再使用乳霜封存，達到更高規格的保濕效果。

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未來美 超級A醇緊緻透亮面膜，3片，售價399元

▲面膜,李多熙,韓國,未來美,寵愛之名,Snow Fox,保養。（圖／翻攝IG、品牌提供）

韓國創新V型緊膚膜，臉頰兩側採用延長提拉帶設計，可緊緊包覆任何臉型，拉起下墜輪廓線，透過敷臉時間將有效緊緻提拉成分灌入肌膚，速效有感，一敷就繃。

Snow Fox 草本活萃緊緻面膜，5入，售價1250元

▲面膜,李多熙,韓國,未來美,寵愛之名,Snow Fox,保養。（圖／翻攝IG、品牌提供）

裡面含有人蔘根萃取、燕麥萃取及小毬藻萃取草本複合物，打開就有滿滿的草本香味，敷在臉上可以迅速修護、安撫肌膚過敏狀態，重現穩定膚況。

寵愛之名 維A深層保濕面膜，4片，售價398元

▲面膜,李多熙,韓國,未來美,寵愛之名,Snow Fox,保養。（圖／翻攝IG、品牌提供）

維他命A深層滋潤肌底，讓肌膚水嫩Q彈。取自法國布列塔尼海泉水Ocaline XP，富含礦物離子，可改善肌膚乾燥現象，夏威夷紅藻萃取Seamollient，水感深入肌底，提升肌膚長效保濕力。

關鍵字：

面膜, 李多熙, 韓國, 未來美, 寵愛之名, Snow Fox, 保養

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