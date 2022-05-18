李多熙素顏也像上妝般零毛孔！保養著重3大重點，難怪肌膚掐得出水

記者李薇／綜合報導 圖／dahee0315 IG、品牌提供

女明星的肌膚總是好得令人羨慕，最近在韓國大熱的演員李多熙，就有著女孩都稱羨的水煮蛋好膚質，對於保養的秘訣，她也在日前分享她的肌膚呵護秘訣，清潔、基礎保養、快速修護一樣都不能少，可見當女明星真的是相當辛苦。

＃基礎保養清潔第一

「首先我很重視基礎的保養，其中最重要的莫過於清潔了，保養品要能吸收，清潔一定要做好才行，這樣保養品才能真正地吸收進肌膚裡面。」李多熙說，因為手部能做到的清潔有限，所以會搭配潔膚儀，進行深度的潔凈保養。

＃面膜加強護膚管理

平時活動或是有拍攝的時候，妝總是畫得比較重，所以經常會在睡前敷上一片面膜，用這樣的方式自己在家保養，因為沒有什麼時間去做肌膚管理，在家敷面膜是最快速、最有效的保養方式了，只要敷完面膜，隔天肌膚都會很水潤貼妝，也會根據每天不同的膚況選擇面膜。

＃精華、乳霜撫平肌膚細紋

最近因為換季的關係，特別注重肌膚保濕的部分，在換季乾燥的時候，很容易產生皺紋，因此對於肌膚的彈力管理，更顯得重要，會透過抗老的精華液跟乳霜，加強撫平肌膚細紋，先塗抹精華、再使用乳霜封存，達到更高規格的保濕效果。

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