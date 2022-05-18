妳會吸引到哪種男生喜歡？超準心測讓妳看到心裡發寒

記者李薇／綜合報導

人都有很多面向，但本質基本上是固定的，甚至會影響身邊的人，吸引到不同的族群的男性的喜歡，以下這個心理測驗就可以幫助妳測試出「妳會吸引到哪種男生喜歡」，超準確地分析讓人直呼「太驚訝了」！

朋友在跟你傾訴吐槽的時候，會感受到別不耐煩嗎？

A.完全不會

B.基本不會

C.偶爾會的

D.一直都會

A.完全不會：妳會招成熟穩重的男生喜歡

妳的個性是比較活潑、跳Tone的，總是能夠給身邊的人帶來很多驚喜，所以特別會受到成熟穩重的男人青睞，因為他們的個性相對來說比較壓抑，想要活潑卻總是沒辦法活潑起來，看到妳這樣的狀態會特別的羨慕。

B.基本不會：妳會招性格搞怪的男生喜歡

因為妳的個性文靜、優雅、大氣，所以特別招搞怪愛玩的男生喜愛，他們身邊經常圍繞著的都是比較神經質的女生，三不五時就打打鬧鬧，所以看到妳這樣的女孩，就會有種出淤泥而不染的感覺，讓他們特別想要照顧、細心呵護。

C.偶爾會的：妳會招安靜內向的男生喜歡

相較於一般女孩妳是那種溫暖的類型，很懂得照顧別人，尤其是那些安靜內向的人，妳很懂得站在他們的角度來思考問題，並且幫他們解決、找到出口，甚至不留痕跡的幫助他們，所以他們會覺得你很善解人意，特別喜歡妳。

D.一直都會：妳會招有才華的男生喜歡

妳是一個很有自己獨特觀點的人，個性大剌剌的，雖然有時候不是那麼精準的做事、處事，但有才華的男生就是喜歡妳這一點，甚至能夠激發出他們的靈感，中規中距反而不是他們想要的女孩的模樣。