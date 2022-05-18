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《且試天下》寫實10金句太共鳴：人生中有些事情，終究割捨不了

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實習記者施至真／綜合報導

奇幻武俠愛情劇《且試天下》由楊洋、趙露思主演，更在Netflix上打敗多部熱播韓劇，霸佔流量榜首，除了兩人的超高顏值和甜蜜互動，使話題度居高不下之外，文藝又有哲理的金句，更引發網友共鳴。

▲且試天下。（圖／翻攝微博@電視劇且試天下）

▲《且試天下》由楊洋、趙露思主演，廣受好評。（圖／翻攝微博@電視劇且試天下，下同）

劇中的江湖就像職場一樣，經常面臨意想不到的難處、意外，與其不斷爭論是非對錯，糾結到讓自己夜夜不能安眠，不如放寬心去看，學會解開自己的心結，才能享受生活中的美好。

＃1. 人生在世，便是一次一次抉擇之中，反正無論如何都有取捨，無論如何都會有遺憾。

＃2. 這世間有太多事情，比對錯更重要。

▲且試天下。（圖／翻攝微博@電視劇且試天下）

＃3. 分開的過程，不讓人煎熬嗎？所以不強求就不煎熬了。

＃4. 人生在世，數數幾十年，匆匆一晃就過了，有些事情還是不能將就的。

＃5. 他們都說割捨，割捨，人生中有些東西，要丟掉才能獲得，有些事情，終究割捨不了。

▲且試天下。（圖／翻攝微博@電視劇且試天下）

自古英雄難過美人關，感情課題即使歷經千百年，還是令人難以理解，面對感情，有人選擇積極爭取，爭取不到就放下，也有人願意捨棄整片花田，只專注於一株花。無論你的感情屬於哪一種，都盼望能找到一位陪你「笑春風，看夏荷，品秋露，賞冬雪」的黑豐息或白風夕。

＃6. 我自以為自己心無旁鶩，兩手空空，可為有她，怎麼也捨不下。

＃7. 世人都常說婚姻之事，父母之命媒妁之言，不過終究過一輩子的還是自己，若是你不喜歡的話，那麼難過的就是兩個人。

＃8. 弱水三千，只取一瓢，三千煩惱絲，我留這一根又何妨。就讓它綁著我一輩子吧。

▲且試天下。（圖／翻攝微博@電視劇且試天下）

不經一事，不長一智，每個人都會經歷各種不同的事情，並從中學習、成長，在長大的過程中，我們會開始了解到，不是每件事都能如自己所願，因此設定目標並實踐，才能成為理想中的自己！

＃9. 你不必急著長大，但是你要成為自己想成為的那種人。

＃10. 天下從來就不會掉下餡餅，所有的都得你自己去爭取。

▲且試天下。（圖／翻攝微博@電視劇且試天下）

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關鍵字：

且試天下, 楊洋, 趙露思, 金句

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