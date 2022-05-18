肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻

記者鮑璿安／台北報導

大家都知道肯德基（KFC）的蛋撻是招牌品項，在海外也不例外，為迎接即將到來的520情人節，大陸肯德基特別推出了迷你版本的「喵喵蛋撻」，在蛋撻中央壓上了貓咪的手掌圖案，一盒多色簡直是前所未有的可愛！

▲大陸肯德基520限定新品是「喵喵寶寶蛋撻」 。（圖／翻攝自小紅書、肯德基微博）

大陸肯德基520限定新品是「喵喵蛋撻」，被稱為是寶寶蛋撻，因為尺寸比起正常的葡式蛋撻要縮小許多，一手就可以拿上多個，最大亮點就是中間的貓掌造型，是用巧克力製作而成，加上4種鮮艷配色與一款隱藏版虎紋，充滿洋溢可愛氣息。

▲喵喵蛋撻提供4種鮮艷配色與一款隱藏版虎紋，非常可愛 。（圖／翻攝自小紅書、肯德基微博）

而且包裝盒也藏有亮點，其實是一隻棕色小萌貓，打開之後就能看到貓掌印蛋撻，像是被小貓咪踩過一樣逗趣。當然口感也不需要多說，金黃酥脆的外皮加上軟嫩巧克力內餡非常好吃，網友也直呼：「以為小一點，沒想到吃了4個」、「貓奴必須吃啊」、「終於對蛋撻下手了」。

港澳麥當勞也不遑多讓，日前開賣了「抹茶豆乳派」，酥脆外皮內能看到顯眼的雙色夾心，內餡分別是濃郁的抹茶以及醇香的豆乳，一口就能吃到2種味道，非常豐富。有網友分享口感，認為豆乳偏甜、抹茶偏苦，搭配起來剛剛好，因此可以中和掉過甜的味道，而且在口中出現回甘香氣，「兩種餡料是天作之合」、「其實很像布丁」、「吃起來順滑又不會太甜」。