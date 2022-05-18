ZARA與潮牌設計師合作＋1！超帥牛仔褲必敗，台灣終於能買到

記者王則絲／台北報導

還記得去年ZARA與韓國潮牌Ader Error的AZ Collection聯名嗎？當時許多粉絲心心念念的想入手，台灣卻沒有販售。近日ZARA又宣布與洛杉磯潮牌RHUDE設計師 Rhuigi Villaseñor 合作推出「RHU」男裝系列，打造懷舊的學院風運動服，其中超帥的寬版和雙色牛仔褲，可說是本次必敗，而這次台灣民眾也可以在網路與門市買到了！

▲ZARA X Rhuigi Villaseñor推出「RHU」系列，台灣也會上市。（圖／品牌提供）



Rhuigi Villaseñor 不只經營自創潮牌RHUDE多年，今年初還確定任命瑞士精品BALLY的新任創意總監，是相當有潛力的時尚界新星，他擅於從文化中的標誌性元素汲取靈感，加入現代時裝的思維，這次與ZARA的合作當中，便能體現他的設計理念。

ZARA與Rhuigi Villaseñor 推出的男裝系列「RHU」，簡寫自Redesigning Human Uniform，顧名思義就是重構你我都曾穿過的制服，擅長街頭運動的Rhuigi，以RHU系列回顧美式學院風，當時的運動服裝很具有代表性，因此他將之結合奢侈與街頭，設計包含牛仔褲、機能緊身褲、騎士外套⋯⋯，並將RHU字母製作成「校徽」，貫穿整個系列，以及運用科技尼龍材質打造的襯衫式外套與運動褲。

▲ZARA X Rhuigi Villaseñor推出「RHU」系列。（圖／品牌提供）



其中牛仔褲絕對是本次聯名必敗，超寬版的牛仔寬褲，長即落地，甚至能作為「垮褲」穿，帶來一種學生專屬的叛逆味道，雙色褲頭的設計牛仔褲也很有亮點；此外，繡有RHU校徽的棒球外套，則是讓人感覺一秒回到學生時代。Rhuigi自己認為，T恤與鞋款是這系列主要的兩個元素。

▲ZARA X Rhuigi Villaseñor推出「RHU」系列。（圖／品牌提供）



近期值得關注的聯名焦點，不能不提到Jacquemus最新曝光的預告，宣布將首度跨界與NIKE打造合作系列，並率先釋出一套Swoosh肩帶的露背裝造型，在網上引發熱議，該聯名系列將於6月28日正式登場。

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