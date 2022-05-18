562萬陀飛輪錶上的纏繞白線不是亂畫　考驗眼力浮現小孩臉龐

▲FRANCK MULLER首次攜手藝術家Hom Nguyen推出聯名陀飛輪腕錶，5,620,000元。（圖／Franck Muller提供）



記者陳雅韻／台北報導

乍看瑞士名錶FRANCK MULLER首次攜手越南裔法國藝術家Hom Nguyen的聯名腕錶，可能對於複雜的白色線條感到困惑，著實考驗眼力，再定睛一看，竟然浮現人臉圖案，原來是由藝術家於啞光黑面盤上親繪孩子仰望天空的臉龐，線條象徵人生的錯綜軌跡，以若隱若現的手法勾勒出孩子期盼的表情。

▲越南裔法國藝術家Hom Nguyen的作品描繪並表達和平、尊重、交流和靈性的情感。（圖／翻攝homnguyen IG）





▲FRANCK MULLER與藝術家Hom Nguyen聯名腕錶的啞光黑色面盤上，描繪孩子仰望天空的臉龐。

FRANCK MULLER與Hom Nguyen聯手打造的錶款為Cintrée Curvex™ Double Mystery腕錶，不僅以藝術家的畫作吸睛，顯時的方式也別出心裁，由12時位置的旋轉盤取代傳統指針顯示時間，當轉盤指向12時，小孩的臉龐便完美成形，對應的6時位置則為陀飛輪裝置。此特殊錶款所屬的錶盒也極為講究，盒身裝飾Hom Nguyen在柬埔寨所遇孩子的臉孔圖案。

▲精美錶盒裝飾藝術家Hom Nguyen在柬埔寨所遇孩子的臉龐圖案。

不只FRANCK MULLER與藝術圈合作，寶璣（Breguet）今年起也與FRIEZE藝術展正式建立合作關係，品牌在FRIEZE的5個國際藝術展上都會呈獻一件與藝術家共同創作的作品，第一件正於紐約藝術展亮相，訪客能在寶璣展區欣賞工匠示範機刻雕花工藝，探索腕錶上的精緻美學特色。

▲寶璣與Frieze藝術展合作的紐約場正熱烈進行中。（圖／寶璣提供）





▲Frieze紐約藝術展覽可於寶璣展區探索工匠操作刻花機的演示。



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