上班穿貼身短裙被戰翻！網揭「穿搭潛規則」　社會新鮮人先筆記

實習記者施至真／綜合報導

穿搭不僅牽涉個人品味，更是一種禮貌和態度的表現，Dcard一名女網友近日以「因為穿搭被同事講閒話」為題發文，表示自己是剛踏入職場一年多的社會新鮮人，雖然公司沒有明文規定衣著打扮，且上司也說穿自己平時喜歡的類型就好，近日卻因為穿著歐美貼身短裙，被同事議論。為此，原PO希望網友能針對上班穿搭給予意見，貼文一出，立刻引起熱議，甚至喊出「上班不能穿露的本來就是潛規則」。

原PO表示自己和辦公室其他女生的穿搭風格很不一樣，同事多以日韓風格的穿搭居多，自己則喜歡甜辣的歐美風，雖然穿著不算保守，但在辦公室還是會披上小外套表示禮貌。近日卻因為穿著一件貼合身型的洋裝，引來同事私下議論「到底是來上班，還是跳舞」，讓她感到既難過又錯愕，明明大家都穿裙子，為什麼只有自己被針對，並希望網友能給予一些意見。

▲原PO上班穿搭示意圖。（圖／翻攝Dcard，下同）

原PO在文中舉例一些上班會穿的款式，包括露背綁帶上衣、深V緊身上衣、高衩迷你短裙等等，令網友驚嚇萬分，表示「上班不能穿露的本來就是潛規則」、「感覺還是要看場合穿衣服，不然會有點怪怪的」、「就算公司沒有強制規範，但確實也偏浮誇」、「穿這樣上班就不要怕被講閒話」。

雖然不少網友希望原PO勇敢做自己，但還是建議她多觀察辦公室氛圍，並稍稍改善穿搭辣度，如果真的很喜歡歐美風格，可以選擇像動物紋中長裙＋素Tee、各種顏色版型的西裝外套＋配件、套裝＋跟鞋等等，不僅穿搭得體，也能彰顯出歐美派的個人特色。

▲不是露就是歐美穿搭，剪裁花紋一樣可以很歐美。（圖／翻攝小紅書@BusinessHana，mercci22）



▲套裝和西裝外套，不只歐美還很有魅力。（圖／翻攝mercci22，ZARA）



另外，網友也提到上班穿搭的潛規則，包括低調簡約、不能太露、剪裁帶有一點設計巧思最好、搭配標誌性單品、穿襯衫不能皺、千萬不能穿拖鞋等，都是社會新鮮人必須注意的穿搭潛規則。

▲單品中加入適當的小巧思其實沒問題。（圖／翻攝Simple Retro）

現在大多數的公司並不會要求員工穿著制服或正裝，基本上只要衣著不要太露或是造型太浮誇，就沒什麼問題。雖然展現個人特色沒有錯，但還是可以參考其他同事的穿搭風格，比較不容易出錯，畢竟除了與同部門的同事往來，也經常需要面對客戶及上司。穿搭是門高深的學問，但除了搭得好看，學會看場合穿搭才是最重要的課題！

►《且試天下》趙露思「順色穿搭」先筆記！最夯紫色一上身就電翻粉絲



►金世正髮箍造型好俏麗 備齊素色款百搭