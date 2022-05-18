英女王珠寶品味寶格麗懂　創作祖母綠冠冕慶登基70周年

▲寶格麗為歡慶英國女王伊莉莎白二世登基70周年，打造獨一無二的 Jubilee Emerald Garden珠寶套組。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70周年白金禧，除了王室的慶祝活動，精品品牌也製作特別版向她致敬，寶格麗（BVLGARI）今發表獨一無二的Jubilee Emerald Garden頂級珠寶冠冕與腕錶，選用白鑽與女王喜愛的祖母綠創作別具氣勢、可銷售的作品。

▲寶格麗Jubilee Emerald Garden珠寶冠冕中央鑲嵌雕刻蓮花圖案的63.44克拉尚比亞祖母綠。

寶格麗頂級珠寶創意總監 Lucia Silvestri表示：「英女王伊莉莎白二世是堅強而偉大的女性楷模與王室大家長，象徵了我們這個時代，也以她熱愛祖母綠的審美風格激發了我們的創造力。」因此由5位大師級工匠、耗費1500小時打造可轉換成項鍊的Jubilee Emerald Garden冠冕，焦點落在中央的63.44克拉尚比亞祖母綠，上面雕出蓮花圖案，流露優雅風格；品牌同時打造鑲嵌18.4克拉尚米比亞祖母綠與11.4克拉美鑽的Divas’ Dream珠寶錶與冠冕相呼應，紀念英女王登基以來的昌隆歷史。

▲寶格麗製作鑲嵌美鑽與祖母綠的Divas’Dream珠寶腕錶呼應冠冕。

96歲的英女王伊莉莎白二世對於珠寶穿搭頗有見解，珍珠耳環、三排式珍珠項鍊是她穿搭的招牌配件，而衣襟左側的胸針則隨服裝風格與色系轉換。今年她因健康因素已減少公開行程，昨她驚喜現身倫敦帕丁頓火車站（Paddington Station），為以自己命名的鐵路線主持揭幕儀式，身穿Stewart Parvin訂製黃色套裝的她顯得神采奕奕，她還別上2012年時任新加坡總統陳慶炎祝賀她登基60周年的「天堂鳥」胸針，以18K金鑲嵌61顆鑽的娘惹風設計吸睛。

▲英女王伊莉莎白二世昨現身倫敦帕丁頓火車站，為以自己命名的鐵路線主持揭幕儀式。（圖／路透社）





▲英女王伊莉莎白二世身穿亮黃色套裝，搭配珍珠耳環、三排式珍珠項鍊，並別上新加坡送她的金絲胸針。（圖／路透社）



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