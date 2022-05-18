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戴口罩就不用防曬？皮膚科醫師解答「防曬3大疑問」超多人都NG

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▲▼ 皮膚科醫師解答防曬3大QA。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師解答最多網友詢問的3大防曬問題。（圖／翻攝IG@kkmmmkk、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

即將邁入炎熱的夏季，你的防曬準備好了嗎？雖然大家都知道防曬的重要，但對於防曬還是有著不少疑惑，尤其是這兩年因疫情天天戴口罩，到底還需不需要擦防曬？賦真妍皮膚專科診所院長陳建名醫師就針對網友詢問度最高的「防曬3大疑問」解答，快來看看你的防曬做對了沒？ 

Ｑ：戴口罩就不用擦防曬？

這兩年因受疫情影響，口罩變成每日生活不可或缺的一部分，不少人覺得戴口罩也可以順便阻擋陽光就省略防曬。但研究發現，口罩對抗UV防曬護不足，無法100%完全阻隔陽光中紫外線對肌膚造成的傷害，光戴口罩不防曬，就等於讓肌膚暴露在陽光下，陷入曬黑曬老的危機中。

若覺得戴口罩擦防曬容易悶熱，建議選擇質地、使用感覺為清爽，甚至有控油效果防曬產品，幫助解決使用防曬後的出油不適感。

Ｑ：防曬到底要不要卸妝？

陳醫師表示要當天依照使用的防曬類型來判別，如果當天使用的是強調防水功能、戶外／運動專用，或是具有持妝、潤色效果等的功能型防曬，因這類型防曬附著力、防護濾劑較強，就需要卸妝；而如果使用的是沒有特殊功效、日常用的防曬，就不用特別卸妝，用洗面乳就能清洗乾淨。陳醫師也提醒，建議使用溫和不刺激的洗卸產品，避免造成肌膚不適。

Ｑ：防曬多久要補一次？

如果大部分時間都待在室內工作，一天補1次即可；如果是在戶外活動或長時間待在陽光曝曬下，建議每2小時就要補1次。但陳醫師也提醒，補防曬的頻率和間隔時間主要還是看防曬的流失狀況，若容易出汗脫妝，或是運動時大量流汗，建議就要提高補防曬的頻率。

▲▼ 皮膚科醫師解答防曬3大QA。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

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▲▼ 皮膚科醫師解答防曬3大QA。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

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關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 疑問, 迷思, 解答, QA, 皮膚科醫師, 醫生

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