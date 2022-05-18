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張震挑戰Valentino春夏紫、鏤空花卉帥炸！　調色盤穿搭洩高級男人味

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記者鮑璿安／台北報導

Valentino春夏RENDEZ-VOUS系列創意總監Pierpaolo Picciol以高級訂製時裝與街頭風格平衡的筆觸展開，連男裝也顯得華麗又自然，包括張震、范少勳、車勝元等人都演繹新季單品，以調色盤般的亮眼色彩上身，很有質感。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲張震、范少勳演繹VALENTINO RENDEZ-VOUS春夏男裝系列 。（圖／品牌提供）

RENDEZ-VOUS春夏男裝系列以鮮明色彩融入正式廓形，加上運動與街頭風元素中和，讓穿著更有多元性。張震在拍攝時尚雜誌《LEON》時，就以春夏鮮明的紫色西裝，交織浪漫的湖水綠上衣，兩種鮮明色系碰撞非常有趣，加上俐落剪裁勾勒出魅力。范少勳則是以開放式衣袖寬版羅緞外套，混搭輕盈柔軟的水洗桑蠶絲襯衫與短褲，光澤感相當迷人，兩人的表現力都很亮眼。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲車勝元以春夏水洗桑蠶絲塔夫綢半開領襯衫；張震身著鏤空巨型花卉刺繡襯衫搭配丹寧褲 。（圖／品牌提供）

若是偏好簡潔色系裝扮，車勝元以春夏水洗桑蠶絲塔夫綢半開領襯衫，搭配VLogo Signatur皮帶，自然拿捏出極佳比例。品牌本季將象徵高訂時裝的塔夫綢經過水洗和捶打後，滑順的水洗桑蠶絲塔夫綢以及桑蠶絲羅緞，搖身一變成外套、風衣、寬鬆剪裁襯衫和百慕達短褲，讓男裝豐富夠看。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲Valentino春夏RENDEZ-VOUS系列 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Valentino, 春夏, RENDEZ-VOUS, 張震, 范少勳, 車勝元

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